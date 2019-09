Pese a que el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, señaló que no se hace "cargo de rumores" que hablan de modificaciones en las retenciones, los exportadores aceleraron la liquidación y ayer declararon 3,1 millones de toneladas, apurados ante la posibilidad de que cambien las reglas de juego y terminen pagando más. El volumen anotado fue 15 veces superior a lo visto hasta el miércoles.

Según la Dirección de Mercado Agropecuario desde comienzos del mes, el promedio de las declaraciones juradas venía siendo de alrededor de 460.000 toneladas. El miércoles se habían anotado apenas 204.83 toneladas, pero ayer ascendió en un sola jornada a 3,16 millones de toneladas, es decir 15 veces más.

De lo declarado se destacan el maíz con 1,16 millones de toneladas y los subproductos de soja en 1,14 millones de toneladas. A valores FOB actuales, ambos productos representan divisas por mas de US$517 millones.

El rumor al que dice no atender Etchevehere empezó en el mercado como en otras veces. Distintos operadores comenzaron a recibir la información que los exportadores se retiraban de la plaza. La noticia no se hizo tanto eco dado a que en la actualidad está todo directamente frenado. Nadie vende, nadie compra. Pero la posibilidad de que sucede sólo genera mas incertidumbre.

Para colmo de males, cerca de las 15 los exportadores no pudieron seguir registrando sus granos. Desde el Gobierno le comunicaban que "había problemas técnicos en el sistema y que había demoras". Fuentes de Agroindustria negaron que eso sucediera y afirmaron "que el registro no tenía problemas y que no estaba cerrado". Vale recordar que para que esto suceda el Ejecutivo debe emitir una resolución, algo que ya pasó en septiembre del año pasado con la resolución 290. Luego el ex ministro Nicolás Dujovne daba a conocer los cambios en los derechos de exportación.

Por el momento lo que se sabe es que Hacienda dejaría sin efecto el peso por dólar exportado para volver a aplicar alícuotas como era en 2018. La idea se viene hablando desde abril pasado.

Un detalle es que muchos exportadores se quejaron porque tuvieron muchos rechazos. En la última semana este venía siendo de 600 toneladas en promedio. Ayer fue de 41.000 toneladas.

Sin embargo ayer los exportadores se reunieron con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y con el presidente del Central, Guido Sandleris, para hablar sobre el ritmo de la liquidación de granos y en ese contexto ambos negaron que haya cambios en las retenciones.