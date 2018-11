Ante el envió a la Legislatura del proyecto de Presupuesto bonaerense 2019, la Comisión de Economía del PJ de la provincia comenzará a analizar hoy con algunos intendentes y legisladores la letra chica con la intención de fijar posición y realizar modificaciones ante lo que anticipan traerá mayores recortes a los municipios.

Al encuentro previsto para las 18.00 en La Plata asistirán el presidente del PJ provincial, Gustavo Menéndez y la economista Silvina Batakis, entre otros.

"Tenemos que saber primero de que se trata, pero si es un presupuesto que va a seguir dañando a las economías municipales vamos a estar en contra", advirtió Menéndez ante la consulta de BAE Negocios.

El merlense señaló que "en base a los recortes previstos da la sensación" que esta ley "va a ser tan mala como lo fue el Presupuesto nacional y en caso de que así sea, esperamos lograr modificaciones" porque "el ajuste que se nos está haciendo agrava muchísimo la ya complicada situación social".

Advirtió además que Vidal sigue transfiriendo gasto corriente "eludiendo su responsabilidad" y puso como ejemplo la transferencia del SAME a las intendencias: "Si no lo aceptamos dicen que estamos en contra. No, no estamos en contra, lo que queremos es que sea con la totalidad de la financiación descentralizada".

Más inflexible es la postura del bloque de Unidad Ciudadana-FpV- PJ desde donde señalaron que la decisión en general es la del rechazo al proyecto, pero "cuando lo tengamos en mano veremos cuales son los montos de endeudamiento para la provincia", entre otros ítems.

"Esta vez la posición del bloque es unificada porque a diferencia de otros años donde había beneficios para los municipios, en este no hay nada para negociar", advirtió una fuente legislativa consultada.

Por su parte, desde el Frente Renovador advirtieron que en caso de que Cambiemos decida "ajustar mucho o le genere mayor endeudamiento a la provincia, no acompañaremos", pese a las versiones que dieron cuenta que en el encuentro del jueves entre Vidal y Massa habrían acordado el apoyo a cambio de obras y el desdoblamiento de las elecciones a gobernador y a vice de las legislativas.