El frío invade los activos argentinos y del veranito financiero ya no quedan rastros. Por el segundo feriado de carnaval ayer no hubo actividad en el mercado local, pero los principales bonos en dólares que cotizan en Wall Street cerraron en rojo, con caídas de hasta 2,3%. Así, el riesgo país escaló otro 2% y terminó en 747 puntos, el nivel más alto en dos meses. Además, los ADR terminaron con resultados mixtos y no lograron recuperarse de la fuerte caída del lunes. Los datos adelantan una semana corta complicada para las finanzas criollas.

La reversión del viento de cola externo para los mercados emergentes y el clima electoral en clave de polarización que gana terreno en la agenda doméstica, reforzado el viernes pasado por Mauricio Macri en la apertura de sesiones en el Congreso, fueron las claves de la estampida vendedora. A eso se suma una economía hundida en la recesión que no encuentra datos que esperancen. Por eso, los analistas advierten que el rechazo hacia los activos argentinos podría intensificarse en las próximas semanas.

Los títulos de deuda que operan en moneda dura extendieron ayer su racha de bajas que arrastran desde comienzos de febrero, cuando el viento de cola externo para los países emergentes dejó de soplar con fuerza. En Nueva York, el bono centenario cedió 2,3%; el Discount y el Bonar 2037, 1,7%; y el Bonar 2024, 0,9%.

En consecuencia, el riesgo país, que mide el JP Morgan, sumó 15 puntos básicos y cerró en 747 unidades, un nivel que no alcanzaba desde el 3 de enero, cuando el indicador comenzaba una curva descendente desde el pico de 837 alcanzado en diciembre ante de las dudas del mercado sobre la capacidad de pago de la deuda. En las tres ruedas de marzo, el índice ya acumuló un alza de 6,9%.

Consultado por BAE Negocios, el economista Gustavo Ber explicó que detrás del deterioro financiero hay "un clima externo más cauteloso, que se combina con el malhumor que viene pesando sobre los activos domésticos, principalmente por la creciente incertidumbre electoral". "La pobre marcha de los datos macro tampoco ayuda a mejorar los ánimos", agregó.

Por otra parte, los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street no se recuperaron del derrape del lunes, aunque terminaron con resultados mixtos. El mejor rendimiento lo tuvo Telecom con un alza del 2,1%. Mientras que IRSA encabezó las bajas por segundo día consecutivo con una baja del 3%.

Lo ocurrido puertas afuera durante los feriados deja malas señales para la plaza local. Los operadores consultados por este diario coincidieron en que, con sólo acompañar el reacomodamiento, la apertura de hoy será negativa para los bonos y las acciones.

Así, Ber consideró que la tendencia declinante de los activos locales podría extenderse: "Definitivamente puede continuar la aversión, ya que no se observan hasta ahora drivers que permitan reactivar una mayor demanda inversora. Los vendedores siguen al mando reduciendo exposición".

En la misma clave, un reporte de Delphos alertó que "los mercados locales podrían continuar con un significativo ajuste si en las próximas semanas la incertidumbre electoral gana peso".