Los activos argentinos atraviesan un clima de negatividad e incertidumbre generalizada, tanto en renta fija como variable. En una rueda de alta volatilidad, la Bolsa porteña anotó hoy un rebote técnico y ganó 2,7%, ubicándose en los 31,869.43 puntos, aunque el índice local cayó esta semana casi 7% y acumula en noviembre una baja de 9%.

Entre los papeles locales, Grupo Financiero Valores se destacó con un salto de 11,4%. Además, BYMA, Central Puerto y Banco Galicia registraron subas de hasta 5%. Por su parte, Banco Macro y Cresud fueron las únicas acciones del panel líder que variaron negativamente con pérdidas de 0,4% y 0,5%, respectivamente.

Pablo Mordasini de Market Partners dialogó con BAE Negocios y consideró que son necesarias señales de parte del mandatario electo, Alberto Fernnández: "Argentina hoy es trading, no inversión. Hasta que Fernández no asuma y no haya políticas claras o la economía no haga piso, ¿quién invertiría en la Argentina?".

En esa línea, Mordasini afirmó que "no hay ningún driver de corto plazo que sea alcista para el mercado argentino" y dijo: "La realidad es que el mercado local había subido por acciones locales, pero los ADR´s no vienen en tendencia alcista y están lateralizando -se manejan en un mismo rango de valores- desde las elecciones PASO hasta ahora con fuerte volatilidad".

Consultado por el rebote de hoy, Mordasini aportó datos interesantes y explicó un patrón que se reitera en distintas etapas que atravesó la Bolsa local: "Desde lo técnico, se cumplieron las estadísticas. El porcentaje promedio de caída está entre 16% y 21%. Hoy el mercado llevaba una baja de 19% y, dentro de ese rango promedio, también estaba el de ruedas de 8 o 9. El rebote de hoy coincidió con eso, pero no es cambio de tendencia".

Por su parte, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con buenos resultados. Banco Superville saltó 7,6%, escoltada por Banco Galicia e Irsa con ganancias de 4,8% y 4,2%, respectivamente.