El secretario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés), Wilbur Ross, le adelantó al Gobierno durante su reciente visita al país que no será viable la reapertura a las exportaciones de biodiésel argentino, tras las medidas proteccionistas implementadas por la administración de Donald Trump. En ese marco, dentro de un mes se conocerá la sentencia final sobre una eventual rebaja del arancel por subsidios que se anticipó en julio pasado, aunque de todas formas las penalidades antidumping seguirán vigentes.

Fuentes oficiales y de la industria coincidieron en que el funcionario norteamericano sostuvo el viernes último durante una reunión que "tiene poco margen de maniobra ante la presión de los Estados productores de biodiésel" que están en contra del reingreso del biocombustible local, los cuales "no ven justificación en la medida".

La Argentina buscó un acuerdo para que EE.UU. disminuya los aranceles por antidumping que hoy llega al 74%, pero la respuesta fue que "no era posible".

En julio el DOC anunció una reducción de los impuestos antisubsidios del 72% al 10%. En ese sentido, planteó que el actual régimen de derechos de exportación de la Argentina no está diseñado para beneficiar o incentivar la producción doméstica de biodiésel. Por ende, entiende que no hay más una contribución financiera de los productores a la industria. De tal forma, no corresponde la aplicación de derechos anti-subsidios.

Sin embargo, en otro párrafo advierte que los precios de la soja en Argentina aún se mantienen por debajo de los precios del mercado internacional y que por ello, no ha habido un "cambio de circunstancias" que habilite la revisión de los derechos anti-dumping.

En septiembre el DOC deberá confirmar precisamente si le da forma a las baja en los aranceles por antisubdios, pero tanto la industria como el Gobierno entienden que no sucederá. Pero lo cierto es que el biocombustible argentino seguirá fuera de ese mercado porque de igual forma seguiría vigente el arancel antidumping del 74%.

Para la industria lo dictado por el DOC en su momento es una "trampa" dado que si bien por un lado responde al pedido del Gobierno que había solicitado una "revisión", también le dan la derecha a la Junta Nacional de Biodiésel (NBB, por sus siglas en inglés), que hizo y sigue con un fuerte lobby para evitar el reingreso del biocombustible.

Al respecto su vicepresidente, Kurt Kovarik, aseguró que está "totalmente en desacuerdo con la propuesta del DOC de eliminar virtualmente los tipos de derechos compensatorios sobre el biodiésel argentino". Y aplaudió lo hecho hasta ahora por Trump al sostener que "la aplicación y protección del comercio ha sido un punto brillante este año para los productores de biodiésel de EE.UU.".