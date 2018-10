Fue el mes de más inflación desde abril del 2002, empatando con el IPC CABA de abril de 2016 que también dio 6,5%. Esa la demostración más cabal de que fracasó la visión ideológica del Gobierno acerca de cómo luchar contra la inflación. Fracasó porque la ideología del Gobierno es que la causa de la inflación es la emisión monetaria y entonces no tomaron en cuenta factores como las tarifas y el dólar, que implican una suba de costos para la producción.

El único ancla fue el salario y eso no sólo es importante en términos electorales, sino que además es lo que te explica esta recesión. Lo que hicieron vía deuda, además de no evitar la emisión monetaria, fue un pésimo negocio financiero y no sólo no bajó la inflación sino que profundizó riesgos en un punto vulnerable de la matriz económica, que es lo externo. Eso estalló en 2018 con devaluación, inflación y recesión.

*EPYCA