La pelea generada alrededor de modificar nuevamente o no las retenciones puso al Gobierno en una interna entre Dante Sica y Nicolás Dujovne, ministros de Producción y Hacienda, respectivamente. La caída de la recaudación fiscal observaba por el FMI semanas atrás empuja a realizar cambios al esquema actual de entre $3 y $4 por dólar. El presidente Mauricio Macri por ahora se opone porque teme que repercuta electoralmente en octubre en el voto del campo. Mientras tanto, la Mesa de Enlace se reunirá hoy con Agroindustria.

Hasta ahora, ningún funcionario desmintió ante los micrófonos el planteo de Dujovne en unificar las retenciones en torno del 10% para todo tipo de productos y al 30% para la soja, de manera de eliminar el peso por dólar exportado y contrarrestar la licuación sufrida por la suba del tipo de cambio.

Sólo el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, que el viernes pasado participó de un encuentro que tenía pactado con Producción, hizo de vocero oficial al salir en los medios y enviar un audio a sus pares de la entidad afirmando que no habría retenciones. "Esto es lo que me dijo Sica, no tengo porqué no creerle", sostuvo. Quizás el ruralista debería hacerle la misma pregunta a Dujovne, aunque no tiene tan buena relación como con el ex consultor.

Lo cierto es que el secretario de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, que ya sabía que la medida se analizaba, se enteró de la embestida en plena gira por China y Dubai. Rápidamente llamó a Dujovne, quien desde hace un año está convencido de hacerlo. En ese tire y afloje, Macri busca mediar entre ambos. En su entorno sostienen que el mandatario cree que si lo lleva adelante perdería votos. Por eso se irá evaluando día a día la situación de la economía, mientras del otro lado la presión del FMI, que ya pidió la reforma, hace pensar que tarde o temprano no habrá otra que salir a anunciar los cambios.

Según el presupuesto 2019, los ingresos por los derechos de exportación estarían por arriba de los $400 mil millones, sin embargo distintos analistas consideran que esa cifra está sobreestimada y apenas superará los $300 mil millones. Ante el deterioro de la recaudación por la menor actividad económica, fijar un porcentaje de retenciones es una de las pocas cartas que le quedan a Hacienda bajo la manga para cumplir con el déficit cero.

Por lo pronto, hoy pasado el mediodía Etchevehere recibirá a la Mesa de Enlace, y si bien la reunión ya estaba programada, las retenciones serán el tema principal. En mayo de 2018, Agroindustria logró frenar el avance de Hacienda, pero quince días después Dujovne admitía que "todas las opciones están sobre la mesa", en referencia a las retenciones, que finalmente regresaron en septiembre.