El Indec publicará hoy el IPC Nacional de febrero, que según las mediciones privadas tendrá un piso de 3,5%. Si se cumple esa proyección, la inflación interanual romperá con comodidad el techo del 50% y cerrará en 50,8%. Así, la medición contra el año pasado no deja de crecer, por la fuerte aceleración de las subas de precios.

Tres factores la explican: el traspaso de la devaluación 2018, que se viene realizando en cámara lenta; los tarifazos en el boleto de colectivo, tren y subte y en la energía eléctrica, las prepagas y la telefonía celular y las subas en alimentos y bebidas, especialmente en la carne.

Orlando Ferreres y Asociados observó una de 3,5% y una núcleo de 3%. Afirmaron: "Las mayores subas fueron en Indumentaria y Alimentos y bebidas, de 6% y 4% respectivamente, el segundo de la mano de las carnes. También se destacan Salud, con una variación de 3,4%, y Transporte con una del 3,3%. Cabe destacar que el rubro de Vivienda subió un 4,9% por el aumento del 26% en la luz".

La Fundación Germán Abdala relevó una de 3,6%. Y adelantó que marzo también viene inflado y con más tarifazos como protagonistas: "De esta manera, la inflación no solo no retrocede sino que se encuentra sobre un sendero de franca aceleración. Para el mes de marzo se espera un piso de inflación elevado, impulsado no solo por el arrastre de febrero, sino también por las renovadas subas en bienes y servicios regulados, como electricidad y transporte público".

Por su parte, Ecolatina publicó una de 3,7%. "La aceleración respondió a varios factores: con una demanda deprimida y contratos que permanecen cerrados, el traslado a precios de los saltos del dólar es progresivo. Además, hubo actualizaciones de paritarias, por cláusulas gatillo, más los tarifazos y un aumento cercano al 40% en el precio mayorista de la carne", afirmaron desde la consultora dirigida por Lorenzo Sigaut Gravina.