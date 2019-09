El banco central de Estados Unidos (Fed) anunció ayer una disminución de un cuarto de punto porcentual de las tasas de interés, que no conformó a Donald Trump ni tampoco entusiasmó a los mercados.

Fue el segundo recorte que realiza la Reserva Federal en dos meses. El argumento: las "incertidumbres" que pesan sobre la economía y el comercio mundial.

Tras una reducción ayer de 25 puntos básicos, las tasas quedaron ahora en un rango de entre 1,75% y 2%.

No obstante la foto de la reunión del Comité Monetario de la Reserva Federal dejó a un organismo profundamente dividido: tres de sus miembros votaron en contra de la medida y siete a favor. Se trata de la oposición más fuerte que enfrenta el presidente Jay Powell desde su llegada al máximo cargo de la Fed, a comienzos de 2018.

El presidente Donald Trump, que pedía una reducción contundente de las tasas de interés, descargó ayer nuevamente su furia a través de Twitter. Criticó duramente al banco central y su presidente.

"Jay Powell y la Reserva Federal fracasan de nuevo", lanzó Trump desde su cuenta de la red social tras el anuncio.

"No hay agallas, no hay sentido, no hay visión. Un comunicador terrible", agregó.

Con los ojos puestos en la decisión de la Fed, la Bolsa porteña perdió ayer 0,36%, mientras que el riesgo país retrocedió 3,10%, hasta 2.084 puntos básicos, debido al buen rendimiento en el segmento de títulos públicos.

"Era una noticia más que esperada por los mercados globales, por algo los índices bursátiles de EE.UU. quedaron al cierre sin grandes variaciones", señaló Eduardo Fernández, analista de Rava, respecto de la determinación del banco central estadounidense.