Para Economía & Regiones no caben dudas: los números no dan y, por ende, el precio del dólar se va a disparar en el mediano plazo. "Si la política monetaria fuera creíble, la tasa de interés caería rápidamente, permitiendo que la recesión se diera vuelta y el nivel de actividad mejorara con apreciación cambiaria genuina y no transitoria. Nada de esto está sucediendo", sostuvo la consultora dirigida por Diego Giacomini.

Y agregó: "Los fundamentos macro están más deteriorados que en el pasado y el BCRA tiene pocas reservas de verdad, lo cual puede significar un importante salto potencial del tipo de cambio en el mediano plazo. La mayoría de las reservas del BCRA no son propias y/o no están disponibles".