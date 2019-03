Las perspectivas para la actual campaña agrícola son "muy promisorias" y permiten avizorar que "se trasladen al sector fabril" y favorezcan "un repunte en las ventas de maquinarias agrícolas y agropartes", aseguró un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea.

"Un primer anticipo de las mejores expectativas se vio en el desarrollo de la feria Expoagro, que culminó con un total de 165.000 visitantes y 520 stands, según cifras oficiales de los organizadores", dijo la consultora.

Sin embargo esto no coincide con lo dicho por el presidente de la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola, Raúl Crucianelli quien mostró su "preocupación en el sector de la maquinaria agrícola, por la falta de solución a la necesidad de financiamiento".

"Lo que la entidad impulsa es la oferta de créditos al productor, porque es el comprador quien necesita créditos para acceder a equipamiento. La maquinaria es un bien que no es posible pagar con ingresos diarios". Por ende se entiende que mas allá de la buena cosecha que tenga el campo, si éste no tiene el acompañamiento de los créditos, no habrá compra de maquinarias.