Esta semana el Gobierno recibirá el primer desembolso por u$s5.700 millones del nuevo acuerdo con el FMI que el directorio ejecutivo aprobó el último viernes, y que vino con la novedad de quitarle algunos grados de libertad a la política cambiaria. Hoy por la noche el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, viajará a Nueva York para reunirse con inversores privados e intentar convencerlos, tras la caída del primer programa, de las bondades del nuevo pacto. A él se sumarán, a partir de mañana, el presidente del BCRA, Guido Sandleris, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili y la vicepresidenta segunda del Central, Verónica Rappoport, quienes arribarán desde Londres, donde hoy tendrán reuniones similares.

El nuevo acuerdo modificó ciertos puntos respecto a lo que había hecho trascender el Gobierno mientras estaba en la etapa de negociación. Las novedades más fuertes muestran una mayor voluntad del FMI de quitarle margen de maniobra al Gobierno para controlar la dinámica del dólar.

El acuerdo sostiene que el BCRA no podrá acrecentar, hasta diciembre, sus posiciones en el mercado de futuros del dólar y que deberá reducirlas a partir de 2019. También le niega al Tesoro la posibilidad de intervenir con ventas de dólares a través de bancos públicos, lo que implica que los fondos enviados sólo serían utilizados para pagar los servicios de la deuda externa. El asunto es clave respecto a las capacidades del BCRA para manejar el precio del dólar hacia adelante. Ahí el FMI impuso un mayor grado de flotación cambiaria de lo que se preveía. Funcionarios de Hacienda sostuvieron que no creen "que vaya a ser necesario que el Tesoro use los dólares del Fondo ya que por los roll over de Lebac a Lecap hay suficientes pesos".

Y agregaron: "Los dólares quedan en la cuenta del Tesoro en el BCRA y se usarán para pagar los servicios de la deuda. Lo que busca el FMI es máxima transparencia para que las operaciones del Tesoro no sean vistas como intervención". En los primeros días de aplicación del nuevo régimen cambiario una clave de la efectividad para mantener controlado al dólar había sido que, aun dentro de las bandas, en donde el BCRA no podía intervenir, aparecía el Banco Nación para aportar liquidez frente a la demanda de divisas. Ahí una diferencia clave del nuevo acuerdo. En Hacienda, sostienen, hay confianza de que cuando vayan pasando las revisiones positivas y sea necesario vender dólares, se podrán encontrar los mecanismos para lograrlo.

Acerca de la negativa para la emisión de futuros, no hay cambios respecto al acuerdo anterior pero sí respecto a lo que sostenían funcionarios del Banco Central hasta la semana pasada: que no había límites para intervenir con esa herramienta. Ahora lo que sostienen esos mismos funcionarios es que esa restricción está relacionada con la emisión monetaria que implica su operatoria.

Hoy arrancan las misiones oficiales en Londres y Nueva York, en busca de apoyos externos. Sandleris, Rappoport y Bausili arrancan hoy mismo con reuniones en Londres junto a agentes del mercado. El titular del BCRA se reunirá con Mark Carney, presidente del Banco de Inglaterra, que también preside el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, según sus siglas en inglés) del G20, organismo encargado de supervisar a las distintas instituciones financieras de los países miembro (este año Argentina preside).

Tras explicarle la nueva política monetaria a Carney y reunirse con inversores británicos, esa parte de la comitiva se unirá a la de Dujovne, que esta noche viaja a Nueva York. Ahí van a mantener otras reuniones con inversores norteamericanos. La vuelta está pautada para el jueves.

Las claves del acuerdo

■ El préstamo total sube a u$s56.300 millones, que el Gobierno deberá pagar en 36 meses.

■ Se adelantan los desembolsos: el Gobierno recibirá esta semana u$s5.700 millones, y en diciembre, otros u$s7.700 millones. Serán para “apoyo presupuestario”.

■ Revisiones trimestrales de las metas fiscales, monetarias y cambiarias.

■ Se impulsará la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. En materia cambiaria se mantendrá la banda de flotación y se reducirán intervenciones en futuros.