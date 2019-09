Luego de la sorpresa que generara en el campo bonaerense los resultados de las PASO, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) recibirá mañana al candidato del Frente de Todos Axel Kicillof. Buscarán de primera mano saber los planes que tiene para los productores en caso de ser elegido en octubre próximo. El encuentro tiene antecedentes: meses atrás, la entidad se enojó con la Sociedad Rural de Bragado, una de sus filiales, porque precisamente le abrió las puertas al entonces precandidato a gobernador.

En aquel momento el presidente de Carbap, Matías de Velazco, señaló: "Ha habido muchas instancias de contacto por parte de la oposición y si bien no tenemos problemas en reunirnos, se deberá hacer con gente más moderada", y siguió: "ellos (por el kirchnerismo) ya han demostrado lo que pueden hacer y no creo que tengamos un punto en común. Hace falta una renovación en el espacio opositor y no creo que esté representada por Axel Kicillof o Guillermo Moreno", afirmó.

Parece que algo cambió. Lo cierto es que Carbap levantó el teléfono y pidió un encuentro con quien sacó más del 50% de los votos el 11 de agosto pasado. La información fue confirmada tanto por fuentes de la entidad como del entorno de Kicillof.

Desde la Confederación señalaron: "la idea es conocernos y saber cuál es su idea (por Kicillof), qué hará con el campo llegado el caso". Reconocieron que será la primera charla que mantienen con un candidato a gobernador.

Si de contacto se trata, la entidad no tiene un buen recuerdo de las veces (dos) que se vio con la gobernadora María Eugenia Vidal. "Ella siempre fue muy esquiva con el campo", resaltaron.

Del lado del ex ministro se mostraron cautos y subrayaron que la idea es "intercambiar opiniones con agenda abierta" para tratar los temas que sean necesarios. "Nos estamos juntando con todos", señalaron las fuentes consultadas.

Se entiende, por lo pronto, que el campo busca sacarse dudas. El conflicto por la 125 dejó huellas en el productor, pero para Kicillof eso quedo atrás y ahora busca recomponer la relación a partir del diálogo y entendiendo las necesidades del sector. "La idea es aprender de los errores, escuchar el momento por el que están pasando y entender las posibles soluciones", manifestaron las mismas fuentes.

Carbap no se quedará con las ganas de preguntar si habrá una vuelta de la Junta Nacional de Granos o si se van a expropiar los campos.

La entidad bonaerense realizará el próximo 2 de octubre sus jornadas con los candidatos a gobernador para saber más de sus políticas hacia el sector.