Luego del frustrado debate a nivel técnico, mañana en Bruselas será el turno de la cumbre política entre las autoridades del Mercosur y la Unión Europea (UE) para analizar si es posible un acuerdo de libre comercio durante este año. Esta semana, tampoco se anunciará un "consenso básico" debido a la supuesta rigidez que tiene el eurobloque de acuerdo a los negociadores sudamericanos.

Fuentes oficiales señalaron a BAE Negocios que mañana se encontrarán los cancilleres del bloque sudamericano, como principales referentes de la negociación, con la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malström, y de Agricultura, Phil Hogan. En dicha reunión, estarán presentes por el lado del gobierno argentino, el ministro de Producción, Dante Sica, y de Agroindustria, Miguel Etchevehere.

Como adelantó este medio el pasado viernes, la reunión comercial de la semana pasada no registró avances importantes y por ello, mañana no se anunciará ningún acuerdo de carácter político. "Por el momento, habrá un repaso de los temas pendientes. Es la UE la que posterga la instancia de cierre", fue la crítica emanada de las fuentes gubernamentales.

Sin embargo, aunque en menor medida, Brasil también es señalado por el Gobierno como responsable de la lentitud en los avances y los retrocesos. "El esfuerzo se concentra en obtener el mejor resultado posible de esta reunión que ya se sabe, no será de cierre. Difícil encontrar un camino medio entre el conservadurismo de Brasil y la ambición de la UE en sus demandas. Pero seguiremos trabajando para tener un buen acuerdo", detallaron las fuentes de la Casa Rosada.

Los capítulos abiertos y complejos siguen siendo principalmente, el sector automotriz, las indicaciones geográficas (nombres de quesos y vinos centralmente); lácteos, transporte marítimo y cuotas agrícolas. "En todo estamos más cerca, pero no se llega al momento de cierre. Brasil y la UE siguen insistiendo que el otro muestre las cartas primero", narró un funcionario al tanto de las conversaciones arduas que tuvieron como escenario a Bélgica, la semana pasada. Ambos bloques no están en condiciones de avanzar en un texto más concreto, debido a que las concesiones en la agricultura por el lado europeo siguen siendo "modestas" y desde el Mercosur, la liberalización del sector automotriz es un gran escollo.

Otros puntos que no pudieron resolverse es la regla de origen y las indicaciones geográficas, en el primer caso por el temor del bloque sudamericano a importar productos "made in UE" que son elaborados en otros mercados como el asiático. Fuentes de la Unión Industrial Argentina expresaron que las últimas informaciones que recibieron por parte del Gobierno fueron desalentadoras, lo cual para la entidad es motivo de alivio por la preocupación que reina en torno a las concesiones. A pesar del optimismo entre ciertos negociadores, el comisario Hogan declaró que "no creo que haya un acuerdo a corto plazo" con el Mercosur, buscando tranquilizar a los agricultores europeos.