La proximidad de las PASO comienza a desafiar el escenario actual de dólar planchado y lentamente va imponiendo nuevas estrategias de inversión. Luego de dos meses que fueron una invitación al carry trade, analistas empiezan a recomendar ser más cautelosos con las posiciones en pesos, especialmente a la hora de pensar en el largo plazo.

En el mercado coinciden en que la calma cambiaria de mayo y junio, impulsada en gran medida por el cambio de expectativas que generó el mayor poder de fuego que ganó el Banco Central luego de que el FMI avalara la posibilidad de que intervenga libremente en el mercado y la incorporación de Miguel Ángel Pichetto a las filas del oficialismo, podría comenzar a enturbiarse con la cercanía de las elecciones primarias y llegar a su fin tras los comicios de octubre.

Para aquellos inversores que quieran aprovechar lo que queda del veranito cambiario y las altas tasas en pesos que ofrece hoy el mercado local, las letras del Tesoro capitalizables (Lecap) aparecen como la primera recomendación entre analistas.

Lecap, para los que quieren pesos, y Letes para empezar a dolarizarse

"Para inversores minoristas que quieren exposición en pesos, los mejores instrumentos serían las Lecap, los plazos fijos y los fondos denominados T+1, que replican las tasas mayoristas de plazos fijos", señala el economista Gustavo Ber.

La semana pasada el Ministerio de Hacienda colocó dos series de letras del Tesoro capitalizables (Lecap). Por la más corta, con vencimiento el 13 de septiembre próximo, pagó una tasa nominal anual de 58,56%, mientras que por la emisión que vence el 31 de julio de 2020, con el próximo Gobierno, pagó una TNA de 61,03%.

En tanto, la tasa Badlar alcanzó un promedio de 47,68% y la tasa de los plazos fijos minoristas se ubica en 46,22%.

A pesar de las atractivas tasas que ofrecen los instrumentos en pesos, analistas recomiendan tener en cuenta el riesgo que se corre al abrir nuevas posiciones en moneda local, ya que la caída del dólar en los últimos meses fue importante tanto en términos nominales como reales, lo que indicaría que no es sostenible en mediano y largo plazo.

"No sería recomendable tener altas exposiciones en moneda local, ya que la posición, más allá de que el escenario internacional está jugando a favor de las monedas emergentes, es endeble. Argentina va a necesitar una corrección de los desequilibrios externos post elecciones, la cual va a incluir como mínimo una profundización de los deberes desde el punto de vista fiscal y de las cuentas externas. Con lo cual, un tipo de cambio atrasado no es más que una dinámica de corto plazo, que puede tener argumentos políticos y electorales a favor, pero no es sustentable a largo plazo", indicó Ber.

En la misma línea, desde Balanz Capital se inclinan por incrementar gradualmente la dolarización de carteras. "Con la cercanía de las PASO recomendamos continuar generando una dolarización de portafolio de a poco a través de las Letes que vencen en octubre, para aquellos que todavía quieren tener riesgo argentino y cubrirse con eso antes de las elecciones", afirmó Diego Demarchi, gerente de Wealth Management. Otra de las alternativas, indicó, es comenzar a diversificar riesgo entre Argentina y el mundo, por ejemplo a través del fondo sudamericano que ofrece Balanz.