Mientras no terminan de saldar su su discusión interna, los radicales que apostaban a una ruptura con Cambiemos para apoyar la candidatura de Roberto Lavagna difundieron un documento crítico sobre la visita que realizó al país un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional ( FMI), en el que ponen en duda que ese organismo internacional de crédito otorgue el cuatro desembolso previsto en el acuerdo que suscribió con la Argentina, además de reclamar la aplicación de un plan para "garantizar el empleo y la producción".

"El esperado desembolso de septiembre no ha sido aún confirmado y lo más probable es que se demore, y que, cuando ocurra, sea por un monto menor a las 5.400 millones de dólares que espera el gobierno", vaticinó el documento de la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la UCR, que lleva la firma de Jorge Sappia, presidente de la Convención de la UCR.

En ese sentido, el órgano partidario sostuvo que "sin un verdadero plan económico que garantice el empleo y fomente el crecimiento y las exportaciones genuinas, va a ser muy difícil mantener el clima socioeconómico bajo control".

"Esto preanuncia dificultades para la cuarta revisión del programa del Fondo, y habrá que ver cómo hace el equipo económico para balancear su obsesión por las metas del programa, con la realidad de una recesión profunda que no va a aflojar, con su secuela de aumento de la desocupación y el crecimiento de la pobreza de los sectores más desposeídos", remarcó la comisión económica del radicalismo.

Para estos integrantes de la Convención radical, "el Gobierno ha continuado con su estrategia de sobrecumplir los compromisos del Acuerdo Stand-By, aún a costa de profundizar la recesión y la caída de todos los indicadores socioeconómicos".

"En su momento advertimos acerca de los dudosos beneficios de este sobrecumplimiento de metas a toda costa; esta semana ha quedado demostrado que esa estrategia no ha redundado en ningún beneficio palpable, ni siquiera ante el FMI", puntualizaron.

Sappia ya se expresó antes sobre la necesidad de que el partido abandone la alianza que aún llevaba el nombre de Cambiemos y ni se avizoraba un acuerdo con Miguel Angel Pichetto. Entonces, el Ministro de Trabajo de Córdoba durante la gestión de Eduardo Angeloz, manifestó en abril último sobre el apoyo a Macri en 2015: "Fue un acuerdo electoral. No se programó nada. No se dijo como seguía. Y salió mal. Muy mal, por dos cosas. Una: Que nos ataña a nosotros porque nosotros no fuimos parte de este Gobierno. No fuimos ni consultados ni informados, ni nos dio participación. No fuimos porque no nos dieron, ni la pedimos".