Ataque contra Cristina: industriales manifestaron repudio y pidieron consenso

Por el ataque contra Cristina Kirchner, La Unión Industrial Argentina (UIA) decidió utilizar el espacio de celebración previsto para el Día de la Industria, realizado en el Parque Industrial Neuquén, para repudiar lo sucedido en la noche del jueves. Los empresarios transmitieron preocupación por el hecho y el pedido de calmar el clima político para llevar adelante los consensos que consideran necesarios para un mejor clima de negocios. El martes habrá una conferencia en la sede de la Casa Fabril para retomar la agenda del festejo.

El evento fue organizado como un encuentro de agasajo y con el foco puesto en las oportunidades que abre Vaca Muerta para el desarrollo energético e industrial del país. En su discurso, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, mencionó que “lamentablemente no podemos tener una celebración”. “Vinimos a hacer un testimonio de repudio, preocupación, condena y sorpresa”, manifestó el abogado quien sucedió en la palabra al intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

Además, el titular de la casa fabril apuntó: “para los que tenemos más edad, el país ha vivido otras épocas muy duras que considerábamos totalmente superadas. Lo de anoche fue un salto al pasado, pero no puede ser un salto al vacío. Nuestra obligación es cuidar la democracia, la paz y la vida de quien tiene una responsabilidad institucional como la vicepresidenta, pero también de todos los argentinos”.

Al terminar la última disertación, a cargo del gobernador neuquino Omar Gutiérrez, Funes de Rioja se fue directo al aeropuerto provincial para viajar rumbo a Buenos Aires, en donde fue convocado por el presidente Alberto Fernández a la 16 en Casa Rosada en el marco de un encuentro con empresarios, sindicatos, organismos de derechos humanos y representantes de diferentes credos para construir consensos sobre la gravedad de lo sucedido este jueves con la vicepresidenta. El mandatario le comunicó anoche al presidente de la UIA que no asistiría al acto por el Día de la Industria.

El intento de magnicidio contra Cristina Kirchner cambió la agenda prevista y el humor esperado en la carpa blanca de 560 metros cuadrados ubicada en el Parque industrial Neuquén a 8 kilómetros de dicha capital provincial en Quintana WellPro, Pin oeste. Los organizadores habían preparado 160 asientos de los que al menos 40 quedaron vacíos.

Un importante miembro de la UIA que asistió al acto consideró que lo sucedido es malo para el país pero también para las empresas. “Si bien no me termina de sorprender nunca este país, me preocupa el clima de crispación social pero nuestro rol es generar riqueza y no dar previsibilidad institucional. Me resultó una locura que un delirante haya intentado lo que gracias a dios no sucedió”.

Para Carolina Castro, integrante del Comité Ejecutivo de la casa fabril y representante de Afac, coincidió en el mensaje que dio Funes de Rioja. “Teníamos un festejo preparado, pero nos pareció importante transmitir un mensaje de solidaridad con la vicepresidenta. El lugar en el que estamos muestra el potencial de Argentina, por lo que tenemos que dejar los discursos de odio y trabajar por más diálogo, porque solo con consensos vamos a poder aprovecharlo”, resaltó la empresaria autopartista.

Por su parte, Martín Cabrales comentó: “vinimos a acompañar a la gente de Neuquén y a repudiar este hecho tan lamentable. Nadie quiere la violencia y la industria siempre ha abogado por la unión, los consensos y por la paz de todos los argentinos”.

Funes de Rioja adelantó a BAE Negocios que la UIA tiene previsto para este martes realizar una conferencia de prensa para retomar la agenda por el Día de la Industria, con el eje puesto en el rol de Vaca Muerta en la “transformación energética e industrial del país”. La semana que viene también habrá un encuentro con el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, para conversar sobre las dificultades en materia de importación y precios, dos de las principales preocupaciones que repiten los industriales.

En tanto, los equipos técnicos de la entidad terminaron de procesar los datos de la tercera encuesta sobre el impacto de la coyuntura en las empresas y sus perspectivas. En esta oportunidad también se puso el ojo en la energía y los insumos para la producción. Desde la casa fabril anticiparon que las perspectivas arrojan una desaceleración de la actividad en el segundo semestre.