Comenzó una nueva edición del Seminario Nacional de Presupuesto

Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la Cámara de Diputados se prepara para continuar el debate por el Presupuesto 2023, este lunes comenzó la 39ª edición del Semanario Nacional de Presupuesto, organizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). "El Presupuesto es una premisa de un país bien administrado", destacó el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, en el acto de apertura.

En esta nueva convocatoria, con sede en la capital chaqueña de Resistencia, economistas, funcionarios nacionales y provinciales y expertos en administración estatal confluyeron para debatir sobre el "Rol del Estado y sostenibilidad del presupuesto", en un seminario que el presidente de ASAP, Gonzalo Lecuona, definió como "un evento de divulgación de ideas".

En este sentido, destacó que en esta edición confluyen tres aniversarios: 30 años de la sanción de la ley de Administración Fiscal, 45 años de la fundación de ASAP, y 200 años de la presentación del primer presupuesto público de lo que en aquel entonces eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. "Un aniversario siempre es una oportunidad para reflexionar sobre lo que hicimos: analizar logros y revisar tropiezos", sostuvo Lecuona.

De izquierda a derecha: Gonzalo Lecuona, Raúl Rigo, Santiago Pérez Pons, Jorge Capitanich

La administración fiscal como política de Estado

Uno de los oradores más importante de esta primera jornada fue el secretario de Hacienda de la Nación, Raúl Rigo. Durante su exposición, planteó "una serie de condiciones para tener una política fiscal que sea una política de Estado", es decir, que trascienda las gestiones de gobierno. Aunque para lograr esto, explicó, serían necesarios "una serie de acuerdos interpartidarios y sociales".

El primero de estos "vectores", según Rigo, es "la planificación estratégica y de prioridades". De acuerdo al funcionario del Palacio de Hacienda, "no se le puede pedir al presupuesto lo que el presupuesto no puede dar". En este sentido, explicó que "el presupuesto no es un plan", de ahí la importancia de una planificación estratégica.

Asimismo, subrayó la necesidad de que esta planificación estrategica debe "estar potenciada y enriquecida por la evaluación". Sobre este aspecto deslizó una autocrítica: "No hemos sido exitosos en los últimos 20 años en articular un sistema de evaluación de resultados e impacto de las políticas públicas".

El segundo de estos vectores está vinculado al establecimiento de un "acuerdo federal sobre una regla macrofiscal". Para que esto suceda, sostuvo Rigo, "el cumplimiento de esas normas tiene que ser reforzado por la vía del compromiso convencido de quienes administran la política fiscal". Y remarcó que "el presupuesto tampoco es una regla macrofiscal".

La tercera condición es entender que "la política fiscal no es un hecho aislado". "Para ser efectiva, la política fiscal debería estar integrada con la política monetaria, la política cambiaria y política de financiamiento, solo así la política fiscal tiene sentido", explicó el titular de la secretaria de Hacienda.

La cuarta condición estuvo vinculada a la Ley de Presupuesto: "La ley merecería un proceso de discusión, no solamente parlamentario, sino social, mucho más amplio, con una participación mucho más directa de la ciudadanía". Para Rigo, esa ley "tendría que convertirse, justamente en eso, en una Ley de Presupuesto".

El quinto vector está vinculado a "conservar" la ley de Administración Financiera: "Antes de cambiar la ley, tendríamos que tener una evaluación clara, integral y objetiva de cómo nos fue con esa ley. Muchas veces se indican resultados no favorables de la ley, cuando en realidad lo que ha fallado es el contexto", consideró.

Por último, el sexto punto hizo referencia a la "gobernanza", es decir, "la gestión ciudadana en la participación en el diseño de políticas públicas". Para el economista, este proceso tiene que ser "liderado y estimulado" desde el Estado. "No se trata de que junten un grupo de ONGs y nos digan que hacer", ejemplificó.

El superávit de las provincias

En representación de Chaco estuvieron presentes tanto el ministro de Economía provincial, Santiago Pérez Pons, cómo el gobernador Capitanich. Durante la sintética exposición de Pérez Pons, se destacó el superávit de la provincia en en el último tiempo: "Es la primera vez que Chaco presenta un presupuesto que muestra equilibrio fiscal durante 4 años consecutivos", celebró el funcionario chaqueño.

Este punto fue retomado por Capitanich, quien también remarcó que "por primera vez en muchos años las provincias son superavitarias", y aseguró que "los gobernadores son buenos administradores". Asimismo, criticó el "asfixiante proceso en materia de centralización" de la política fiscal nacional y llamó a "la actualización de ciertos mecanismos de la administración pública".

En los días siguientes del Seminario se continuarán abordando los ejes temáticos definidos para esta ocasión: Composición del Gasto Público, Deuda Pública, Inversión Pública, Recursos, Empresas Públicas, Sostenibilidad y Administración Financiera Pública, Primer Presupuesto Bonaerense, entre otros.

Cada punto será analizado desde una visión nacional, regional y local para dar lugar a un debate integral. Así también habrá exposiciones sobre la experiencia del Norte Grande y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.