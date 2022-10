El Tesoro pasó la prueba y consiguió más pesos que los que necesitaba

El Tesoro pasó airoso el desafío de un octubre que lucía complicado por las bajas que vienen mostrando los papeles en pesos en el mercado secundario: en la última licitación del mes consiguió algunos fondos más que los que necesitaba para cubrir los vencimientos y terminó con un refinanciamiento de 111,6%, muy por debajo del extraordinario nivel logrado en septiembre pero, por lo pronto, en signo positivo.

Por supuesto, tuvo que seguir convalidando una suba en las tasas de interés, que ya supero el 116% anual. Para los últimos meses del año se espera un nuevo canje, para que el BCRA pueda renovar los papeles que compró.

El Tesoro no afrontaba grandes vencimientos en octubre pero sí se enfrentaba a un clima relativamente complicado en cuanto al apetito de deuda en pesos por parte del mercado. Ahí, con una nueva suba de tasas, logró tentar a los inversores. Esta vez sorprendió porque el menú de instrumentos financieros con los que salió a buscar fondos no incluyó ninguno que ajustara por CER, en la búsqueda de no saturar ese stock.

Pero en las Ledes tuvo convalidar más tasa. Ofreció una Nominal Anual (TNA) de 88%, en línea con lo que viene sucediendo en el mercado secundario. Es equivalente con una de 7,3% mensual, ya bien por encima del último dato oficial de inflación e incluso de lo que se espera para los próximos meses. Es decir: decididamente positiva y en torno a 30% para los próximos tres meses, para los que se proyecta un IPC en torno al 20%. Septiembre había cerrado con una de 87,2%.

La Tasa Efectiva Anual (TEA), que permite ir acumulándole los intereses de una imaginaria renovación hasta octubre del año que viene, llegó a 116,6%. Récord absoluto y muy por arriba del 95,2% que se espera para la inflación a 12 meses. Semejante incremento fue necesario para tentar al mercado. Se trata de una tasa de interés positiva de 10,9%.

Desde Portfolio Personal Inversiones destacaron que la licitación era una "prueba interesante dado el contexto de fragilidad en el mercado en pesos, pero no particularmente por los vencimientos".

Coincidió el analista financiero Christian Buteler, quien remarcó que hubo una baja en los pesos que consiguió el Tesoro respecto a septiembre pero que también la relevancia de ese dato dependerá de qué tanto rojo fiscal haya en octubre: "Hace unas semanas que el mercado secundario venía bastante pesado para los bonos en pesos. Teniendo eso en cuenta, la licitación no fue mala. No se logró lo que en septiembre, cuando había muchos pesos dando vuelta y, con cepo para la compra de dólares, tuvieron que ir ahí. Lo que va a terminar de definir qué tan buena fue esta licitación será el resultado fiscal de octubre: si continúa necesitando pocos, por haber achicado el déficit, la ponderaremos aún mejor a la licitación".

En el mes vencían $299.106 millones y la Secretaría de Finanzas logró captar $333.820 millones, lo que dejó un rollover de 111,6%. Bien por debajo del récord histórico de septiembre (de 263%) pero todavía en números positivos.