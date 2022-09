FMI: aprueban revisión pero se abre la discusión por un posible Waiver

El FMI aprobó la revisión técnica del segundo trimestre prevista en el acuerdo con Argentina, aunque admitió que la meta de reservas fue incumplida. Esa versión contrasta con la que daba el Gobierno a finales de junio y el Directorio del organismo tiene la última palabra para aprobar el desembolso por USD 3.900 millones que está en juego. Si bien hubo diferentes versiones durante este martes, en Economía afirman que no es necesario pedir formalmente un Waiver. Ex funcionarios del organismo sostienen que es una condición indispensable para destrabar la llegada de los dólares.

El FMI emitió este lunes un comunicado en el que se destacaba el acuerdo técnico entre las autoridades argentinas y del organismo por la revisión del cumplimiento de las metas del segundo trimestre. También se destacó la vocación del minsitro de Economía, Sergio Massa, por aplicar el programa pactado. "La mayoría de los objetivos cuantitativos hasta fines de junio de 2022 se cumplieron, con la excepción del piso de las reservas netas, principalmente debido a un crecimiento del volumen de importaciones superior al programado y demoras en el apoyo oficial externo", consignó el documento.

Fuentes del Banco Central comentaron a BAE Negocios que el objetivo del segundo trimestre fue "prácticamente cumplido, ya que faltaron solo USD 296 millones para alcanzarlo". "Esta pequeña diferencia se explica en su totalidad por la demora en los desembolsos de organismos multilaterales (fundamentalmente BID y Banco Mundial), que se esperaban por más de USD 1.000 millones e ingresaron sólo USD 127 millones", se defendieron en la entidad que preside Miguel Pesce, la cual había afirmado a finales de junio que ese criterio de desempeño estaba cumplido luego del parate a las importaciones, al igual que lo hizo el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, dos días antes de su renuncia.

Inmediatamente después de que se conociera el comunicado del FMI surgió la pregunta sobre la necesidad del país de pedir un Waiver. Según detalla el organismo, esta dispensa debe ser solicitada formalmente al Directorio en caso de incumplir alguno de los tres criterios de desempeño y puede ser aprobada en caso de que "la desviación fue menor o temporal o a que las autoridades nacionales están tomando medidas correctivas".

Un funcionario que sigue muy de cerca las negociaciones dijo a BAE Negocios que será necesario el "perdón" del Fondo, aunque sostuvo: "No existe país que tenga un acuerdo y que no incumpla alguna vez. No es algo grave". Sin embargo, en el Palacio de Hacienda afirmaron más tarde que "eso no será necesario porque dimos las señales para cumplir la meta de reservas anual de USD 5.800 millones que es la que importa".

Para el ex representante de la Argentina en el directorio del FMI, Héctor Torres, "no hay otra alternativa que pedir una dispensa, pero de todos modos en este caso será una formalidad porque si no el staff nunca hubiera elevado el acuerdo técnico al directorio". El ex director del organismo para el Hemisferio Occidental, Claudio Loser, explicó que sin Waiver "no hay posibilidad técnica ni legal de aprobar el desembolso, ya que están atados al cumplimiento de criterios".

Si hay luz verde del Directorio, tal como esperan en el equipo de Sergio Massa, Argentina recibirá en las primeras semanas de octubre USD 3.900 millones del FMI. Antes hay pagos pendientes por USD 2.600 millones esta semana y por casi USD 1.300 millones en los primeros días del mes próximo. Es que el optimismo oficial se desprende del apoyo recogido por el ministro de Economía durante su gira en Washington y quedó a las claras en las intervenciones de los funcionarios del Fondo de este martes.