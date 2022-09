El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat habilitó el 21 de septiembre las inscripciones al plan Procrear II, que permite acceder a viviendas de los predios distribuidos a lo largo de todo el país.

El programa tiene el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al hábitat y brindar acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los desarrollos urbanísticos de Procrear II.

En esta línea, las 900 unidades habitacionales estarán disponibles para las provincias de Jujuy, Buenos Aires, CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

En paralelo, el Gobierno nacional continúa con otras políticas para apoyar económicamente a los ciudadanos, como el programa Fomentar Empleo 2022 del Ministerio de Trabajo o el posible nuevo bono de $50.000 para personas que se encuentran en situación de indigencia.

Requisitos de inscripción Procrear 2022:

La cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat detalló que podrán inscribirse a Procrear II, en la línea de desarrollos urbanísiticos, las personas que cumplan con estos requisitos:

- No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos 10 años.

- No tener, tanto el titular, como el cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción.

- Contar con DNI de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

- Ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país.

- Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

- Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción.

- Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

- Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente entre 1 y 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

- Demostrar, como mínimo, 9 meses de continuidad laboral registrada.

- No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos 12 meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos 5 años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

- Se podrá incluir un co-titular.

- El titular y cotitular deben encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados:

Matrimonio.

Unión convivencial.

Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

Inscripción Procrear 2022: link al formulario

La inscripción a la línea de desarrollos urbanísticos del plan Procrear II finalizará el próximo viernes 30 de septiembre.

Para anotarse, hay que completar un formulario de cuatro pasos con los datos personales y de ingresos del titular y cotitular.

Ingresá al formulario de inscripción de Procrear en este link.