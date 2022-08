La AFIP estudia reinstalar la trazabilidad de los granos

“Van a adelantar los 5000 millones de dólares de exportaciones porque tienen que hacerlo”, define un integrante de la mesa chica del ministro Sergio Massa en diálogo con BAE Negocios. El Gobierno insiste en que tiene cerrado con las cerealeras el ingreso de esas divisas, de los cuales 4000 millones corresponderían al complejo sojero que en la actualidad está trabajando al 50% de su capacidad por falta de granos. Para que este plan tenga un mínimo de éxito, Massa debe cerrar con los productores nucleados en la Mesa de Enlace para que vendan la oleaginosa guardada en silo bolsas. Pero el encuentro entre las patronales y el ministro se sigue dilatando.

Para el Gobierno, existen 9000 millones de dólares equivalentes a granos distribuidos entre silos, acopios, mientras que los exportadores tendrían el equivalente a 3000 millones pero sin precio a fijar. Para Carlos Castagnani, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, el Gobierno cuenta con un diagnóstico errado. “Los productores no contamos con esos granos”, afirma.

El Estado, al día de hoy, no sabe exactamente dónde está todo el grano. Hasta el 2015, la AFIP tenía un sistema de información diaria que le permitía saber cuántas toneladas había en silos, en los corredores y en poder de los exportadores. El macrismo lo desmanteló. Según indicaron a BAE Negocios desde el organismo de control, el Gobierno avanzará en la recomposición de este esquema de información que le permitirá al Estado contar con un mayor margen de fiscalización y podría ser un instrumento clave en negociaciones como las que pretende llevar adelante Massa.

“El sector de la producción primaria no tiene los dólares. El Gobierno tiene una mirada errada. El sector no maneja esas reservas de divisas. Cuando Massa dice que tiene 5000 millones de dólares de adelanto de las cerealeras, creo que es un pronóstico errado porque con nosotros no habló. No tenemos esa soja”, sostuvo Castagnani.

Tal como había publicado BAE Negocios, tanto la decisión de los productores para vender la soja almacenada como los dólares que podrían ingresar por la pre financiación de exportaciones están imbricadas (por no decir atadas con alambre). El cálculo oficial es que la exportación posee USD3000 millones de granos sin precio a fijar que podrían liquidarse de inmediato. Aunque todavía están negociando los incentivos para los productores. Después, la exportación aportaría el resto.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace sostienen que el Gobierno todavía no les ofreció nada diferente a lo ya reglamentado por el Banco Central. En este contexto, la AFIP avanza en la simplificación del esquema de liquidación primaria de granos. El tema fue discutido este lunes entre el titular del organismo, Carlos Castagnetto, y el titular de la dirección de Aduanas, Gustavo Mitchel. A su vez, el BCRA debería licitar esta semana la letra que pagará una tasa de interés SOFR (fijada en Wall Street en reemplazo de la Libor) más un 30 o 20 por ciento para remunerar a los exportadores que ingresen los dólares de la prefinanciación, otro de los mecanismos pensados por el Ejecutivo para robustecer las reservas internacionales.

El lunes, el BCRA tuvo que vender 84 millones al mercado, por debajo de la demanda de divisas para energía que se situó en el orden de los 110 millones. Las reservas cerraron en los USD37.155 millones, una caída de 1085 millones en lo que va del mes.