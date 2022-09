Massa espera cumplir la meta de reservas del FMI y avanzar con el Club de París

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró este miércoles que se cumplirá la meta de reservas acordada con el FMI para el tercer trimestre, en el marco de los ingresos por el "dólar soja" que permitirán alcanzar ese objetivo según estimaciones oficiales. El directorio del organismo se reunirá el próximo siete de octubre para tratar el caso de Argentina y, de haber luz verde para el país, también se destrabarán las conversaciones con el Club de París por el remanente de USD 2.000 millones que quedaron pendientes por negociar tras la renuncia de Martín Guzmán.

En su presentación del proyecto de Presupuesto 2023, en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, Massa recordó que este viernes "vence" la meta de acumular reservas por USD 4.100 millones pactada con el Fondo para el período julio-septiembre. "Estamos seguros de que vamos a cumplir", precisó el titular del Palacio de Hacienda, ya que este era el criterio de desempeño más comprometido a diferencia de los de déficit fiscal y asistencia monetaria al Tesoro.

Allí jugó un papel fundamental la aplicación del Programa de Incremento Exportador, por el cuál el Estado pagó un "dólar soja" para incentivar la liquidación del complejo sólo durante septiembre. Según datos del Banco Central, el ingreso de divisas por este mecanismo fue de USD 300 millones este miércoles y se sumaron más de USD 4.200 millones en el mes, por primera vez en la historia.

Así, se acumularon reservas por casi USD 2.500 millones durante el tercer trimestre y USD 4.300 millones en el año, que en principio supera por poco la meta pactada con el FMI mientras queda todavía quedan dos días de vigencia de la medida para el complejo sojero.

En tanto, según comentó Massa, el siete de octubre se reunirá el directorio del organismo para analizar la revisión técnica correspondiente al segundo trimestre y por la cual está en juego un desembolso por US$ 3.900 millones. Argentina había cumplido las metas de déficit fiscal y emisión monetaria, pero había incumplido la de reservas por una diferencia de US$ 296 millones.

Un día antes de la reunión del “board”, el país deberá cancelar US$ 1.200 millones al organismo y ocho días más tarde otros USD 615 millones, que se sumarán a los USD 2.600 millones de septiembre. El ministro de Economía tiene planeado, por el momento, viajar a Washington el mes que viene para participar de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, que se celebrará entre el 10 y el 16 en la capital estadounidense.

En el Palacio de Hacienda confían en que no necesitarán pedir un perdón por haber incumplido uno de los criterios de desempeño, por lo que descuentan que habrá luz verde por parte del FMI. “Como se reúnen en octubre, no se toma en cuenta la meta de junio sino la de septiembre por lo que si cumplimos esta última no es necesario ningún waiver”, explican.

Además, Massa recibió durante su gira en Estados Unidos un importante apoyo por parte del Departamento de Estado y de organismos multilaterales, incluido el FMI. En ese sentido, se prevé una actitud “flexible” de este último sobre las metas pactadas en el acuerdo, siempre y cuando haya gestos de “avanzar con la implementación del programa”.

El equipo económico ratificó la intención de cumplir con un déficit del 2,5% del PBI en 2022 y mantener una asistencia monetaria al Tesoro por debajo del 1% del PBI. En particular, el criterio fiscal es el que “más miran en Washington” y Massa dio claras señales en avanzar con un fuerte ajuste fiscal desde que asumió.

En cuanto a las reservas, que deberían aumentar en USD 5.800 millones este año, el FMI estaría dispuesto a entender el impacto del contexto mundial en la balanza comercial del país. De hecho, en el comunicado del organismo por el cual se informó la aprobación técnica del segundo trimestre se habla de una meta “bianual” en la que se prevé que las reservas internacionales netas aumenten en US$9.800 millones durante el transcurso de 2022-23.

Por otro lado, el ministro reconoció que el visto bueno del Fondo permitirá avanzar con las negociaciones pendientes con el Club de París por el remanente de USD 2.000 millones. Martín Guzmán tenía pensado viajar a Francia la primera semana de julio, pero renunció el sábado anterior. “Buscamos extender plazos y bajar tasas de interés”, afirmó Massa.