El Banco Central confirmó a partir de qué momento los usuarios que decidieron renunciar a los subsidios de luz, gas y agua podrán volver a estar habilitados para la compra de dólar ahorro a través del homebanking.

El anuncio de la segmentación de tarifas llevó a que miles de personas quieran anotarse en el formulario RASE para mantener los subsidios. Sin embargo, el BCRA estableció que, al tratarse de una "asistencia del Estado", aquellos que se habían inscripto no podrían adquirir el cupo de los 200 dólares mensuales del dólar ahorro hoy.

Esta decisión provocó que al menos unos 50 mil beneficiarios de los subsidios se dieran de baja para poder comprar dólares. No obstante, cuando fueron a realizar la operación mediante el portal de cada banco se encontraron con el cartel que les decía que no estaban habilitados a realizar esa operación. Esto llevó a los ahorristas a preguntarse por qué no podían llevar a cabo la transacción si efectivamente habían renunciado a todos los subsidios.

Al martes 18 de octubre el dólar más barato del mercado se consigue para el selecto grupo que puede acceder a una cotización de 263,34 pesos, tomando en cuenta el valor promedio del dólar oficial hoy que publica el BCRA.

Dólar hoy: cuándo se puede comprar dólares

"Si te bajaste de los subsidios y de repente no te dan los dólares, tenés que esperar", aseguró el economista Jairo Straccia en Radio Con Vos y explicó dónde reside el motivo de esa tardanza.

Según lo que el BCRA le informó a Straccia, la autoridad monetaria "recibe todos los meses una base de datos que pasa la Secretaría de Energía y, sobre esa base, cruza los datos y saca de la cancha a los que tienen subsidios para que no puedan comprar dólares".



Por su parte, el organismo que dirige Flavia Royón cada mes actualiza esa base de datos y saca a las personas que se dieron de baja de los subsidios. Esa nómina, acorde a la explicación de Straccia, tarda 30 días en impactar en la base del BCRA.

"Si alguien se baja del subsidio el 20 de septiembre se supone que entre miércoles y jueves de esta semana ya estaría habilitado para comprar dólar ahorro", aseguró el economista.

Entonces, el plazo de espera es como mínimo de un mes o 30 días desde que la persona renunció a la tarifa diferencial.

El formulario sigue disponible para recibir la boleta con subsidios

Cómo anotarse en el subsidio de tarifas o darse de baja

El formulario de inscripción para mantener los subsidios de luz y gas sigue disponible para todos aquellos usuarios que aún no lo hayan completado. También, está la posibilidad darse de baja.

Cómo inscribirse al subsidio:

Ingresar a la página del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía: https://www.argentina.gob.ar/subsidios

Luego a la sección “ Completar el formulario de inscripción ”.

”. Completar los datos personales que pide la declaración jurada y seguir los pasos

Cómo renunciar al subsidio: