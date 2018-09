Christies pondrá a la venta el próximo 15 de noviembre un cuadro de David Hockney con un precio estimado de u$s80 millones. De cumplir con los pronósticos, la pintura superaría los u$s58,4 millones logrados en 2013 por una escultura de Jeff Koons, considerada la pieza más cara vendida nunca en subasta por un artista vivo. El cuadro es "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", icónico trabajo de Hockney.