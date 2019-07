La inflación no da tregua

El IPC Nacional del primer semestre trepó hasta 22,4% y fue el peor de los últimos tres años, es decir desde que existe el indicador creado por la gestión de Jorge Todesca en el Indec. En 2018, que terminó con suba de precios récord desde el fin de la híper, el acumulado de los primeros 6 meses fue de 16%. En 2017 había sido 11,8%. La buena noticia: el dato de junio, con un IPC Nacional de 2,7%, marcó un nuevo capítulo de desaceleración tras el pico de marzo. Pero la inflación ya lleva 13 meses sin romper el piso de 2,5%. La inflación de junio llegó a 2,7% y aún no regresa a los niveles... El Gobierno espera poder controlar el dólar

El Banco Central confía en que logrará mantener calmo el dólar a pesar de la mayor demanda de divisas que se espera en el mercado con la llegada de las PASO en agosto y las elecciones de octubre. El BCRA confía en que logrará que la volatilidad del dólar sea... Junio, el peor mes del año para enfermarse

Muy por encima de la inflación general, los medicamentos ya aumentaron 38% en el primer semestre, al tiempo que las compras de la población se derrumbaron un 13,8% interanual en junio, la peor caída en lo que va del año. La compra de medicamentos se hundió 13,8% en junio Prueba piloto para integrar a jóvenes en "valores democráticos y republicanos"

En medio de la campaña electoral, el Gobierno lanzó el programa Servicio Cívico Voluntario para la capacitación y formación de jóvenes de 16 a 20 años en manos de la Gendarmería. La resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad generó polémica desde el primer momento que salió publicado en el Boletín Oficial porque puede implicar un primer paso a volver a la "colimba". Por el escándalo de la muerte del joven Omar Carrasco el 3 de marzo de 1994, el gobierno de Carlos Menem decretó el fin de servicio militar obligatorio. Un experimento electoral: el Gobierno activa un Servicio Cívico... Alberto logró el apoyo de la CGT e hizo promesas

Una imagen vale más que mil palabras y la foto de Alberto Fernández junto a varios dirigentes que componen la CGT en plena campaña es la síntesis del almuerzo en UPCN. Cita que se postergó semanas atrás por la salud del candidato y marcó trazo grueso en el universo gremial. Sólo quedaron afuera del alineamiento al Frente de Todos algunos sindicatos que responden a las 62 Organizaciones, versión pata sindical de Cambiemos, al mando de Ramón Ayala, los adherentes a Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey y el arco clasista del FIT. Si bien uno de los titulares de Azopardo, Héctor Daer, aseveró que los casi 20 integrantes del consejo directivo presentes en la reunión manifestaron el "absoluto respaldo" a la candidatura del ex jefe de Gabinete, la eterna diáspora sindical no tiene excepción en lo que ayer se presentó como respaldo desde el comando de los dos Fernández. Léase: hay quienes adhieren con más que reservas y rencillas pendientes con el kirchnerismo. Con apoyo de la CGT, Alberto Fernández rechazó la reforma laboral