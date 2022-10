Bill Gates volvió a apuntar contras las criptomonedas, algo que parece haberse vuelto una costumbre para el cuarto hombre más rico del mundo. En esta ocasión, se refirió explícitamente a Bitcoin, la criptomoneda más importante del mercado, y sostuvo que se trata de un producto que no genera ningún tipo de resultado valioso o aporte al desarrollo tecnológico.

En una entrevista comunitaria para la red social Reddit, Gates aseguró que este tipo de inversiones no le llaman la atención por su alto valor especulativo. "El valor de una empresa se basa en el producto que fabrica, pero en el caso de las criptomonedas solo importa cuanto están dispuestos a pagarte por ese criptoactivo", criticó.

Las inversiones de este tipo no valen la pena porque "no aportan nada a la sociedad, a diferencia de otras inversiones". En este sentido, su opinión sobre Bitcoin es particularmente negativa, ya que en una charla en Clubhouse aconsejó directamente no comprarla nunca.

"Bitcoin usa más electricidad por transacción que cualquier otro medio conocido en la humanidad, por lo que no es bueno para el medioambiente", aseguró el fundador de Microsoft.

De hecho, Bitcoin utiliza 204 teravatios hora (TWh) de electricidad cada año, superior al consumo de Argentina y comparable al de Tailandia. A su vez, genera una huella de carbono similar a la de la República Checa, según el índice de consumo de energía de Bitcoin de la web Digiconomist

Por último, el magnate también ve con malos ojos a los Tókens No Fungibles (NFT), los cuales percibe como dibujos sin valor alguno. "Las imágenes digitales con caras de monos van a mejorar mucho el mundo", ironizó.

Las inversiones de Gates

Los comentarios del multimillonario se dan en medio de un recambio de base sus inversiones, ya que pasó de ser un referente en el mundo tecnológico a uno de los principales propietarios de tierra fértil en los Estados Unidos.

Más precisamente, se trata de la compra de acciones de empresas dedicadas a la producción de alimentos y transporte, como son el caso de Sanderson Farms y Canadian Pacific.

La primera es una productora avícola estadounidense con sede en Laurel, Mississippi, que cuenta con el título de ser la tercera más grande de los Estados Unidos. Por su parte, Canadian Pacific es una empresa de transporte ferroviaria con presencia en distintos lugares del mundo.