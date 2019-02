Poca gente en los cines: menos de 400.000 espectadores (alrededor de 360.000, de hecho) lo que implica una cifra floja (aunque no de las más bajas registradas en los últimos meses, donde hubo pisos de 250.000 espectadores). Las razones son varias pero, si se mira dentro de los parámetros de esta época del año, cuando siempre las recaudaciones están bajas, no parece tan extraño. Aunque en esto se combina el hecho de que los estrenos no despierten demasiadas expectativas. De hecho, ninguna película superó los 100.000 espectadores el pasado fin de semana (es la primera vez que sucede desde el comienzo del años) y si bien del segundo al cuarto puesto se encuentran estrenos, ninguno de ellos llegó siquiera a las 50.000 localidades. Prueba de que el problema es mucho menos económico que de la cartelera.

El mejor estreno fue Alita, la película de ciencia ficción y acción producida por James Cameron y dirigida por Robert Rodríguez. El filme ganó el fin de semana en los Estados Unidos con u$ 33 millones (lo que tampoco es demasiado) pero no logró triunfar en ningún otro país en los que se lanzó. En la mayoría de los grandes mercados, fue superado por producciones locales; aquí el público siguió prefiriendo el tanque animado Cómo entrenar a tu dragón 3, que ya lleva tres semanas al tope de la cartelera.

Es interesante, sin embargo, que Green Book, una "película del Oscar" sin espectacularidades visuales se haya colado en la primera mitad de la tabla. Tuvo buenas críticas, se elogió mucho a sus actores y tiene a Viggo Mortensen, que aquí vende bastante bien (es uno de los pocos actores internacionales que funciona como gancho en la taquilla local). Es de lo que mejor ha funcionado "del Oscar", salvo Bohemian Rhapsody (que va por el millón seiscientos mil espectadores aunque muy afuera del top ten) y Roma, cuya taquilla es inasible dado que la mayor parte de su público la vio en Netflix. Será interesante ver qué pase con los premios la próxima semana, por cierto.

No es sorpresa, por otro lado, que dos de las películas en la lista sean filmes de terror. En el tercer lugar quedó el estreno Feliz día de tu muerte 2, divertido ejercicio de humor negro sangriento que continúa el éxito sorpresa de 2017. Y sigue sumando -aunque con mucha menos fuerza: estas películas de "pinchan" demasiado rápido- Escape Room, que quedó en el quinto puesto de las recaudaciones.

Lo que queda claro es que falta un gran "tanque" y que, ante esa ausencia, gran parte de las preferencias "familiares" se dirigen a Cómo entrenar..., una vez que el grueso de ese público ya vio Wifi Ralph y, sorprendentemente, no se mostró demasiado atraido por La gran aventura Lego 2. Pero el filme de DreamWorks, que funcionó muy por debajo de sus antecesoras en la marca, pierde fuerza sin que haya ninguna "novedad" que la suplante. Probablemente haya que esperar a la primera semana de marzo, cuando el estreno de Capitana Marvel -película para la que ya se están vendiendo entradas- abra oficialmente la temporada de "tanques" con precuelas, secuelas y series. Por ahora, la taquilla sigue floja.