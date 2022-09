El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, brindó en exclusiva detalles sobre el denominado "Libro blanco" que la entidad fabril realizó con propuestas de desarrollo industrial y con objetivos de capacidad, empleo, producción y comercio exterior, con el propósito de "elaborar políticas de Estado para no vascular cada dos años el cambio de orientación según quien gane las elecciones".

El empresario esbozó un análisis de la situación industrial actual con foco en el rol de las pymes y en una integración federal de la producción en diálogo con el periodista Agustín Maza para el ciclo de entrevistas "Diálogo para el Desarrollo", que se realizan este año como parte de las actividades por el 25° aniversario de BAE Negocios.

"(En el Libro blanco) Decidimos traducir qué quiere la industria, bajo un eje común que implica tener una visión compartida. En esto no hay grieta. La UIA no es un club de partidos políticos, sino una asociación profesional industrial para traducir lo que el sector necesita, el contexto que se necesita y eso se refleja en políticas públicas que pretendemos que sean políticas de Estado, porque no se puede vascular cada dos años, según quien gane las elecciones, el cambio de orientación", destacó Funes de Rioja.

Al respecto, el dirigente sostuvo que el documento presentado a todo el arco político busca ganarle a esas oscilaciones y brindar "previsibilidad que es lo que más necesita la industria" y habló de las "ya clásicas 'tres C': certidumbre, confianza y concertación".

"Certidumbre implica que la haya en las reglas de juego. Confianza en los actores de la vida política y social de la misma manera que buscamos una relación con el Gobierno y los partidos políticos. Y también con los sindicatos porque son nuestra contraparte natural. Y la tercera C es la concertación porque no hay ningún país en la experiencia internacional que haya salido hacia el camino de desarrollo, superando sus crisis y sus contradicciones sin determinados acuerdos", explicó el presidente de la UIA.

Además, hizo hincapié en la necesidad de "pensar que hay que acordar ejes centrales" y de "tener voluntad de acuerdo, que es voluntad de diálogo". Por lo tanto, el Libro blanco "es más un punto de partida que de llegada".

Pymes y grandes empresas

Funes de Rioja en diálogo con BAE Negocios enfatizó en que las propuestas difundidas en ese escrito abarcan la inclusión de las pymes como integrantes de toda la cadena de valor de la producción argentina bajo una mirada federal.

"Este libro de propuestas para un país federal sustentablemente desarrollado, integrado e inclusivo implica hablar de dos dimensiones. No se debe pensar que hay un mundo pyme y otro de grandes empresas porque las cadenas de valor se integran cada vez más y el desafío en el mundo es ir hacia allí", destacó.

Y agregó: "Es difícil pensar en el desarrollo de un país si no hay una escala pyme sustantiva, porque cada pyme es la generación de empleo con gran fluidez en el mercado local. Y las medianas y grandes empresas, a las cuales esas pymes deben integrarse, hacen a la proyección internacional".

Con respecto a la importancia de una concepción federal del sector, Funes de Rioja sostuvo: "Hay que expresar la voz de los industriales, pero no los veinte reunidos en Buenos Aires, sino reflejar a qué aspira el país industrial real. Provincia por provincia, le pedimos a los industriales locales y a los sectores que expresaran qué veían como síntesis de las prioridades".

Dólares para la producción industrial

En medio de la implementación del dólar soja que beneficia al campo, la industria también solicitó ventajas para el acceso a divisas, pero, sobre todo "que se reconozca a la iniciativa privada como las empresas reconocen el rol del Estado".

"Creo que el rol de la iniciativa privada debe ser claramente reconocido como reconocemos el rol del Estado. Nosotros no hablamos de un Estado ausente, sino de un Estado presente y eficiente, con políticas públicas claras que den el marco para que la iniciativa privada se desarrolle", aseguró el empresario alimenticio.

En ese marco, subrayó que para que la industria genere "valor agregado" son fundamentales los dólares para el crecimiento: "Generar más valor agregado significa aportar divisas, pero esta situación no implica solo que lloremos porque faltan, sino que también analicemos por qué se produce esta restricción. En ese sentido, con Brasil avanzamos en un acuerdo para poder comerciar en monedas locales, pesos y reales, y que luego se compense a través de los bancos centrales de cada país".

En esa línea, Funes de Rioja expresó que "hay un conjunto de políticas públicas que son necesarias desde el punto de vista macroeconómico" para frenar los principales inconvenientes como la escasez de reservas y la inflación.

"La inestabilidad, la inflación y otros problemas de la restricción de divisas que se discuten nos dan un panorama que muestra que tenemos que contar con un tablero de comando en el cual se pueda incluir la estabilidad macroeconómica y además una política fiscal, una política monetaria y capacidad de acumulación de divisas", expresó.