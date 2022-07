Dólar blue hoy: medio año marcado por las reservas, el FMI y la emisión de pesos

El dólar blue pisó el acelerador y terminó junio con un incremento mayor a los 30 pesos, luego de haber estado "relativamente calmo" de febrero a mayo con algunas subas y bajas. Sin embargo, los especialistas aseguraron que para analizar el mercado hay que mirar a los dólares financieros que mueven más cantidad de operaciones. El principal causante en la disparada de los tipos de cambio paralelos sería "un mayor causal de pesos en la calle".

En esa línea, la última medida del Banco Central de la República Argentina ( BCRA) para restringir el acceso a dólares para importaciones y la caída en los precios de los bonos en pesos indexados por inflación también están en la mira de los expertos.

El dólar blue retomó la dinámica alcista que tuvo en enero aunque por otros motivos. Durante el primer mes del año la divisa pasó de 208 pesos a 223 pesos, récord histórico que se mantuvo inalcanzable hasta mediados de junio. En ese entonces, la razón era otra: la necesidad de cobertura ante la incertidumbre respecto de la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI). Finalmente, se llegó a un nuevo programa y el billete se enfrío.

Con un nuevo máximo en $239, el analista financiero Christian Buteler aclaró a BAE Negocios que el dólar blue "dejó de ser el dólar de referencia para ser reemplazado por el MEP y CCL", y vaticinó que "el dólar seguirá subiendo, pero con menor ritmo".

"En una economía con inflación del 5% mensual la tendencia del dólar va a ser también al alza porque el dólar es un precio más dentro de la economía. La velocidad con la cual lo haga depende de la cantidad de dinero que emitido y de las restricciones al dólar", explicó Buteler y destacó: "Lo raro fue en los primeros 3 o 4 meses del año donde el dólar estaba estable o a la baja porque en el medio tenías tanto emisión como restricciones".

En esa línea, Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero subrayó a este diario que "la suba del dólar blue y del Contado con Liquidación no tiene impacto directo en las reservas", aunque advirtió que al "sostener una brecha muy amplia durante mucho tiempo, los agentes empiezan a buscar formas de comprar al tipo de cambio al oficial y vender en el paralelo". "Es por esto que se empieza a hablar de mayores restricciones a las importaciones como intento de proteger las escasas reservas", señaló.

Reservas del BCRA y emisión monetaria

Un tema que mantuvo en vilo al mercado durante el primer semestre del año fueron las reservas internacionales del Banco Central, sobre todo con la demanda de dólares oficiales destinados a la importación de energía.

No obstante, el organismo que dirige Miguel Ángel Pesce logró sumar en el mes 950 millones de dólares y USD 1.800 millones en lo que va del año, con lo que se cumplió la meta de acumulación de reservas del primer semestre comprometida con el FMI, sumado a la liquidación de la cosecha gruesa del campo.

El Central ahora tiene otro problema: la huida de los bonos CER que indexan por inflación y se fueron a la compra de dólar Contado Con Liquidación. "Hace 10 días que el BCRA viene comprando bonos para darle liquidez al sistema, eso quiere decir que el BCRA emite pesos que van a la calle y el resultado entre más pesos en la calle y más restricciones al dólar es la suba. Es inevitable que se produzca un un salto", remarcó Buteler en diálogo con este medio.

"El Tesoro está teniendo problemas para refinanciar su deuda en pesos en el mercado local y es por eso que el Banco Central debió salir a imprimir pesos. A fin de cuentas, la suba de los dólares blue y contado están en gran medida explicados por ese gran aumento de los pesos en circulación que nadie quiere y terminan volcándose en el dólar", enfatizó Casabal de Adcap Grupo Financiero.

Tras una reunión con la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, Pesce se comprometió a instrumentar una "línea de liquidez" para los instrumentos del Tesoro que utilizan. "Estamos analizando distintas alternativas para que funcionen como un reaseguro de que el BCRA va a operar en la curva para garantizar la liquidez de los instrumentos del Tesoro y el sostenimiento de sus precios", apuntó Pesce.

Cepo al dólar 2022

La autoridad monetaria decidió endurecer las medidas de acceso al dólar oficial mayorista. En ese sentido, el economista Gustavo Ber advirtió por "la parálisis de importaciones que impusieron las últimas regulaciones" que podrían derivar en "crecientes presiones sobre la brecha", ante la migración de esos pesos a los dólares financieros y así contribuir también a la inercia inflacionaria.

Por su parte, Buteler apuntó a que estas restricciones son "solo un parche" que "no resuelve el problema de fondo". "El cepo generalmente se pone para que se vayan los dólares, pero no solo no logra que los dólares se vayan, sino que no entren", aclaró el analista quien consideró que la prioridad debe ser "ordenar la macroeconomía", dado que "el problema de fondo sigue siendo el tema fiscal".

De todos modos, el Gobierno aseguró "no hay ningún cepo ni restricción a las importaciones". La portavoz Presidencial, Gabriela Cerruti, resaltó que la medida anunciada el lunes por el BCRA es "transitoria" - durará hasta octubre - y "prioriza" a las empresas que tienen acceso al financiamiento.