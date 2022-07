Ante la escalada del dólar blue, que se disparó 20 pesos en un día y más de 40 pesos desde el lunes, el Gobierno impulsó una serie de medidas para intentar proteger las reservas internacionales que incluyen facilitar a los turistas cambiar dólares en el mercado formal y desincentivar la compra de Cedears por parte de las empresas. Además, se restringe el acceso al dólar ahorro si hubo adquisición de criptomonedas.

Las nuevas políticas fueron detalladas en la Comunicación "A" 7552 difundida por el Banco Central y definidas luego de la reunión que el gabinete económico mantuvo en el Palacio de Hacienda con su titular, Silvina Batakis, de la que participaron el presidente del BCRA, Miguel Pesce, y la directora de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, entre otros funcionarios.

Dólar ahorro: restricciones por criptomonedas

Con el fin de cuidar las reservas, la autoridad monetaria optó por limitar aún más el acceso al dólar ahorro, que actualmente es el más barato del mercado destinado para tal fin.

En ese sentido, especificó que las personas que haya comprado criptomonedas en pesos u otros activos a particulares en los 90 días previos al día de la transacción que quieran hacer en el mercado oficial, no podrán adquirir dólares.

De esta manera, para poder comprar dólar ahorro se exige no haber adquirido criptomonedas en pesos en los últimos 90 días y que se comprometan a no hacerlo durante los 90 días posteriores a la operación.

Buscan limitar la compra de dólares a través de criptomonedas

Por lo tanto, se podrá comprar dólar ahorro si la persona "no ha entregado fondos en moneda local ni otros activos locales (excepto fondos en moneda extranjera depositados en entidades financieras locales) a cualquier persona humana o jurídica, residente o no residente, vinculada o no, recibiendo como contraprestación previa o posterior, de manera directa o indirecta, por sí misma o a través de una entidad vinculada, controlada o controlante, activos externos, criptoactivos o títulos valores depositados en el exterior".

Muchas personas adquirían dólar cripto como forma de resguardo de valor es decir, compraban criptomonedas estables que tenían paridad con el dólar para luego volver a venderlas y hacerse con esos dólar. A partir de ahora, esas transacciones impedirán el acceso al dólar ahorro.

Dólar Cedear: límites para las empresas

Por otra parte, en la misma comunicación, el Banco Central avanzó en un desincentivo a la compra de Cedears - títulos que representan acciones de empresas cotizantes en los mercados internacionales y que pueden ser negociados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires- por parte de las empresas que operan en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC).

La autoridad monetaria decidió incluir la tenencia de los Cedears dentro del tope de 100.000 dólares que pueden tener aquellas empresas que acceden al mercado cambiario oficial o dólar mayorista.

El BCRA "decidió incluir a la tenencia de Cedears en el límite de disponibilidad de 100.000 dólares que pueden tener las empresas que acceden al mercado oficial de cambios. También dispuso incluir a esos instrumentos que no podrán operarse ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al acceso al mercado oficial".

Al respecto, Alfredo Romano, de Romano Group, consideró en diálogo con BAE Negocios que "la intención es limitar la operatoria del CCL a través de Cedears y la dolarización de carteras, para incentivar la compra de bonos en pesos del Tesoro". "Todo lo vinculado a restricciones genera presión en la brecha, es una señal negativa para el mercado. Se necesitan acciones más concretas", analizó.

Dólar para turistas hasta 5000 dólares

Como contrapartida, la comunicación "A" 7551 habilitó a los bancos y casas de cambio a "recibir billetes en moneda extranjera de turistas no residentes para concretar, por cuenta y orden de ellos, la compra de títulos valores con liquidación en moneda extranjera para posteriormente venderlos con liquidación en pesos".

Por lo tanto, el Gobierno pretende hacerse de los dólares que lleguen con los turistas ofreciéndoles un cambio mejor que el oficial, considerando la cotización del dólar MEP que si bien es más bajo que el del dólar blue, es de operatoria legal.

Buscan evitar que los dólares que traigan los turistas vayan al dólar blue

El economista Juan Pablo Albornoz, de la consultora Ecolatina, remarcó a BAE Negocios: "Si los trámites son un dolor de cabeza y la opción de ir al tipo de cambio informal sea más fácil con un precio similar al MEP, dudo que tenga mucho efecto".

Con relación a los turistas que quieran cambiar euros, reales, pesos chilenos, uruguayos o cualquier otra divisa distinta del dólar estadounidense, el BCRA explicó: "A los efectos de la realización de la compra de los títulos valores se tomará el monto equivalente en dólares estadounidenses resultante de concretar un arbitraje".