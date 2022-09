La plaza cambiaria tuvo otra semana de paz, incluso con buenos retrocesos que se dieron en su mayor medida en la rueda del lunes. Por la vía del AL30 el MEP cayó 3,42% a $271,40; mientras que por medio del GD30 la baja fue del 3,29% a $269,56 en MEP y del 2,72% a $280,80 en ccl; así crece marginalmente la brecha entre MEP y cable, a casi 4%. Los bonos tuvieron una semana similar, mostraron su mejor cara el lunes y luego supieron sostenerse; el AL30D subió 3,64%, y 2,60% el GD30 en MEP y 3,31% en cable; se reduce apenas la diferencia de cotización entre bonos al 14,25%, desde el 15,41% de hace una semana, y que sigue pareciendo atractivo para pensar en arbitrajes.

Curva de rendimiento en pesos + CER y en Dólares

IMV gráfico por TradingView

La semana de los ADRs fue excelente, sin papeles en rojo y confirmando la buena reacción del viernes pasado, feriado local de último momento. Por el invicto lado alcista, abundaron las subas de dos dígitos: YPF (19,76% y roza el 140% en las últimas siete semanas), IRS (14,69%), BMA (12,47%), GGAL (11,48%), TGS (10,72%) y CEPU (10,23%); sin dejar de mencionar las buenas recuperaciones de MELI (13,45%) y GLOB (12,76%). De la plaza local podemos sumar a TGNO4 (13,59%), RICH (7,33%), TRAN (6,55%) y HARG (5,72%); pero curiosamente también hubo algunas de mala semana como BYMA (5,96%), ALUA (4,92%), TXAR (4,54%), COME (3,37%) y MIRG (2,42%). En cuanto a la actividad operativa, el volumen diario promedio subió apenas a 2.450 millones de pesos contra los 2.150 millones de hace una semana, que no es poco considerando que el lunes fue feriado internacional (si lo excluimos el promedio diario por las restantes cuatro jornadas asciende a más de 2.800 millones de pesos) y podríamos tomar como un elemento positivo el hecho de que los mayores volúmenes se operaron del miércoles en adelante cuando el mercado ganó fuerza al alza.

Los mercados internacionales mostraron importantes mejoras. El norte tuvo una semana de fuerte recuperación, y luego de mostrar algunas dudas el martes metió tres buenas ruedas que dejaron variaciones positivas, del 3,65% en el SP500 y del 4,05% en el Nasdaq. Los commodities también mostraron recuperaciones pero más moderadas; oro subió 0,27% a USD1.716, plata 4,35% a USD18,82, mientras que el petróleo cayó 1,01% a USD86,19 (tocó USD81,21 el jueves antes de comenzar un buen rebote). Brasil tuvo una buena semana, más por su gran reversión que por el tenor de la suba, que de todos modos fue del 1,30% en el Bovespa (llegó a acumular un negativo del 2%) mientras que el real se apreció dos centavos contra el dólar para dejar la paridad en 5.15.

SPX gráfico por TradingView

De cara a lo que viene, nuestro índice medido en dólares logró situarse sobre los USD500 por lo que de sostenerse sobre ese valor veríamos una continuidad alcista a la zona de USD540/50, pudiendo seguir a USD600 en caso de superar la primer referencia; y respecto a los bonos sigo esperando la superación de los picos alcanzados cuando se decidió la designación de Massa; y en lo cambiario un dólar debajo de 285 podría habilitar mayor apreciación hacia los 265 pesos. En lo internacional, el buen cierre de los índices estadounidenses parecen anunciar mayores recuperaciones, y mientras que el SP500 no caiga de 4.000 puntos veo posible que siga al alza hasta los 4.250 (el Nasdaq sobre 12.200 volvería a 13 mil y 13.700). Los commodities dieron buenas señales, oro reaccionó bien en USD1.680 (volvería a USD1.750) y plata recuperó los USD18,50 (sosteniendo buscaría USD19.50 y USD20.70), lo mismo el petróleo que logró recuperar los USD85 para el cierre semanal (sobre USD90 vuelve a USD95). Brasil sigue bien, el Bovespa volvió a respetar esta semana los 108 mil puntos y no me sorprendería que en este nuevo arranque alcista supere los 115 mil para apuntar a la zona de 120/1 mil; mientras que en lo cambiario las referencias siguen siendo las mismas, la paridad debe superar 5.25 para buscar 5.45 o perforar 5.05 para caer a 4.90.

* Analista TM Inversiones