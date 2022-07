El vocero del Fondo Monetario Internacional ( FMI), Gerry Rice, se jubilará el próximo 1 de diciembre como director del departamento de Comunicaciones del organismo, según anunció este viernes la directora gerente Kristalina Georgieva. De esta forma, abandonará el cargo, pero asumirá otro rol.

"Gerry, el Director de Comunicaciones y Portavoz del FMI, es uno de nuestros líderes más respetados", aseguró Georgieva en un comunicado oficial.

Rice había anunciado el jueves de la semana pasada que el organismo de crédito mantendrá los objetivos del acuerdo firmado con Argentina y, en la misma línea, elogió los "esfuerzos enunciados" para controlar el gasto público por la ministra de Economía, Silvina Batakis. "Mantuvimos una muy positiva primera comunicación y esperamos continuar de manera constructiva para conseguir las metas acordadas", había resaltado Rice en una conferencia en Washington.

Batakis tenía previsto un viaje a Estados Unidos con el presidente Alberto Fernández para reafirmar su compromiso con las pautas firmadas con el FMI, que en las últimas horas se puso en duda tras el diagnóstico de Covid positivo del mandatario estadounidense Joe Biden, que tenía una reunión bilateral pautada con Fernández para el próximo martes.



Gerry Rice junto a la directora del FMI, Kristalina Georgieva

FMI: salida de Gerry Rice

Rice es un director muy conocido por los periodistas argentinos y del mundo, ya que quincenalmente suele brindar su tradicional conferencia de prensa, para atender las inquietudes de la prensa global en cuanto al funcionamiento del FMI.

"Desde que se unió al Fondo, inicialmente como Director Adjunto en 2006 y luego como Director en 2011, ha tenido un impacto indeleble en la eficacia de la institución, al transformar la forma en que se comunica el Fondo, reforzando así su posición y reputación entre nuestros miembros, partes interesadas y el público en general", añadió Georgieva.

Además, Rice participó en la comunicación de los últimos acuerdos y la marcha de los mismos, que la Argentina rubricó con el FMI en el 2018 y la más reciente renegociación de la deuda hacia un nuevo programa de facilidades extendidas en marzo de 2022.

"Desde que me convertí en Director General, he confiado y me he beneficiado enormemente de la experiencia, el juicio y los consejos de Gerry, así como de su amistad duradera. Hablo por todos los colegas al decir que lo extrañaremos", afirmó la titular del Fondo.

Comunicación moderna y digital

Rice ayudó a dar forma a las comunicaciones del FMI sobre numerosos temas: desde la crisis financiera mundial hasta la Covid-19; y también para responder a las necesidades cambiantes de la membresía desde el clima hasta la inclusión, todo dentro de un panorama geopolítico y de comunicaciones en rápida evolución. En particular, dirigió las comunicaciones del FMI hacia la era digital.

"Gerry se ha ganado la admiración y el respeto de los formuladores de políticas y personas influyentes, así como de sus pares, por su pensamiento estratégico, apertura y escucha, y entrega de resultados", señaló Georgieva sobre el retiro de su colega.

En esa línea, la directora del FMI destacó entre sus cualidades que Rice "ha ayudado a modernizar las comunicaciones del Fondo y del propio Departamento de Comunicaciones, revisando todas las facetas del trabajo en esta área".

Gerry Rice: antecedentes de gestión

Antes de unirse al FMI, Rice tuvo una larga carrera en el Banco Mundial donde ascendió de rango para ocupar varios puestos de alto nivel, incluido el de redactor de discursos de varios presidentes del organismo; como también fue asesor del Director Gerente, director de Comunicaciones Internas y director de Comunicaciones del Grupo del Banco Mundial.

Rice tiene un doctorado en Historia de la Universidad de Glasgow y fue becario Kennedy en Harvard, como también es autor de varios libros sobre la historia estadounidense y también sobre la economía escocesa.