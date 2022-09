Los administradores de fondos sacaron 3,4 mil millones de dólares de los fondos de acciones europeos en la semana hasta el 7 de septiembre, lo que llevó las salidas totales en los últimos seis meses a 83 mil millones de dólares, según informó Deutsche Bank AG citando datos de EPFR Global.

Entre los que huyen se encuentran BlackRock Inc. y la administradora de activos más grande de la región, Amundi SA. Los analistas de Bank of America Corp. y JPMorgan Chase & Co redujeron drásticamente las previsiones de fin de año para el Stoxx 600 y el Euro Stoxx 50, respectivamente, dice un artículo de la agencia Bloomberg.

Los problemas de Europa se han vuelto particularmente agudos en los últimos meses, ya que la región enfrenta la amenaza de una recesión justo cuando su banco central se embarca en una campaña agresiva para controlar la inflación. El recorte de Rusia de los suministros de gas a Occidente -efectos de la guerra en Ucrania- está exacerbando una crisis energética que podría conducir al racionamiento este invierno.

El contexto económico está obligando a los gobiernos de la Unión Europea ( UE), algunos con una relación deuda/PIB de alrededor del 150%, a buscar estrategias para obtener cientos de miles de millones para pagar los límites de precios propuestos. Mientras tanto, la moneda común cae en picada frente al dólar.

Antecedentes

“Hemos esperado una recesión en Europa durante meses debido a la crisis energética, pero no creemos que las acciones hayan descontado esto por completo”, dijo Wei Li, estratega jefe global de inversiones de BlackRock con sede en Londres.

De hecho, el principal índice bursátil de Europa bajó solo un 14% en 2022, superando al índice de referencia de EE. UU. y al índice mundial MSCI, ya que cosecha los beneficios de una moneda débil que hace que las exportaciones sean más competitivas y una temporada de ganancias resistente en el segundo trimestre.

Sin embargo, mientras el continente enfrenta lo que Finlandia describió como un momento de "Lehman Brothers de la industria energética", las advertencias de que un cierre total del gas ruso hundirá a la región en una recesión son cada vez más fuertes. Los pronósticos entre los economistas de una recesión en la zona euro durante el próximo año han aumentado cada mes en 2022, con probabilidades que alcanzan el 60% en agosto, según 11 encuestados.

Los estrategas de Citigroup Inc. esperan una serie de rebajas en los próximos meses, mientras que sus colegas de Morgan Stanley advierten que los márgenes de ganancias enfrentan la mayor caída en más de una década.

Retiros

Una desaceleración económica que se avecina afectará a las acciones europeas de manera desproporcionada, incluso cuando la alta inflación socava los rendimientos potenciales de los bonos, según la estratega de Bank of America Milla Savova, cuyo equipo redujo aún más uno de los objetivos más pesimistas para el Stoxx 600 en agosto.

Alemania, con su alta exposición a la escasez de gas y las industrias cíclicas, se ha convertido en el objetivo favorito de los vendedores en corto. Las opciones DAX de uno a tres meses con precios de ejercicio un 10% por debajo de los niveles actuales se cotizan cerca del nivel más alto este año en comparación con opciones similares en el Euro Stoxx 50.

Y también están apostando fuerte contra los bonos, que normalmente se utilizarían para compensar una recesión. Los inversores han estado acumulando constantemente posiciones cortas en bonos alemanes a medida que los rendimientos rondan el nivel más alto en una década. El Banco Central Europeo elevó las tasas de interés en 75 puntos básicos históricos el jueves y prometió "varios" aumentos adicionales para la zona euro de 19 países.