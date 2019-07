La tasa de aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, subió el corriente mes al 47%, la más alta de su presidencia según una encuesta difundida por The Washington Post, que no obstante revela que la gran mayoría de los ciudadanos encuestados resalta que el magnate inmobiliario se comporta de una forma que no es "apropiada" para un mandatario.

La popularidad de Trump como presidente de Estados Unidos se sostiene, en gran parte, por el sólido presente económico del que disfruta el país.

La encuesta muestra que el 47% de los estadounidenses aprueba el trabajo que Trump está haciendo en la Casa Blanca, en lo que supone un incremento desde abril, cuando el 42% avalaba la gestión del mandatario.

No obstante, el sondeo revela que la mitad de los votantes registrados (50%) desaprueban la forma de gobernar del presidente. Además, un 65% de los encuestados considera que Trump actúa de una forma que no es propia del presidente de EE.UU., y sólo el 28% cree que se comporta de manera "adecuada y apropiada".

Sin embargo, según la interpretación de The Washington Post, la encuesta evidencia que Trump tiene un "estrecho camino" que podría llevarle a ser reelegido presidente en las elecciones de 2020.

En concreto, la mayoría de los estadounidenses (un 51%) tiene una opinión positiva sobre las medidas que Trump ha tomado con respecto a la economía del país, que goza de buena salud con una situación cercana al pleno empleo. No obstante, un 42% rechaza la gestión de Trump, aunque esos números han descendido desde octubre, cuando eran del 46%.

Al ser preguntados sobre cuánto crédito merecía el mandatario por la buena salud de la economía, el 47% contestó que "una buena parte", mientras que el 48% afirmó que "solo un poco" o "casi nada".

Estados Unidos, la primera economía del mundo, vive un momento de sólida expansión económica, con una tasa anual de crecimiento del 3,1% en el primer trimestre de 2019, espoleado por el agresivo estímulo fiscal lanzado por Trump a través del recorte de impuestos para las empresas. De hecho, con respecto a su política impositiva, el mandatario gana la aprobación del 42% de los estadounidenses. El informe mensual de empleo reveló el viernes que junio dejó 224.000 trabajos más. Y no es un hecho aislado, en los últimos tres meses el mercado laboral estadounidense ha añadido un promedio de 171.000 puestos de trabajo.

Además, los salarios también han aumentado ligeramente: un 3,1 por ciento en los últimos 12 meses.

Mientras tanto, en el área de política exterior, entre el 40% y el 55% de los estadounidenses tiene una opinión negativa sobre las decisiones del mandatario. Inmigración es uno de los temas donde el mandatario recibe comentarios negativos, ya que más de la mitad de los estadounidenses desaprueban su manejo en ese tema, igual que en atención médica, el aborto y la violencia con armas de fuego.

Contra demócratas

En el careo con demócratas, el mandatario enfrentaría mayor desventaja contra el exvicepresidente Joe Biden, quien tiene 53 por ciento de intención de votos contra 43 por ciento.

Ante la representante de California, Kamala Harris, la intención es de 46% contra 48% de ella; con el senador Bernie Sanders la diferencia es más corta, con 48% de Trump y 49 por ciento del senador; en tanto tendría un empate del 48% contra Elizabeth Warren y el alcalde Pete Buttigieg, ambos con 47%.

La encuesta fue elaborada mediante entrevistas telefónicas entre el 28 de junio y el 1 de julio. Participaron 1.008 adultos y su margen de error es del 3,5%.