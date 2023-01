Detrás de las sonrisas, los saludos y los protocolos de la realeza británica, se esconden tensiones, secretos y peleas que solo algunas personas se atrevieron a contar. Y, detrás de esas historias y cuentos, hay millones de dólares. Ejemplo de ello son el príncipe Harry y Meghan Markle, que ganaron más de 135 millones de dólares gracias a sus libros, programas y documentales contando la trastienda del palacio de Buckingham.

La última adición a esta saga de escándalos es el libro "Spare" que publicó Harry recientemente, una autobiografía donde deja una serie de revelaciones inesperadas y apunta todos los cañones contra su hermano William. Las memorias debutaron a principios de este año y ya vendieron más de 1.4 millones de copias el día de su lanzamiento, superando las 887.000 copias del primer día que vendió el expresidente estadounidense Barack Obama.

Las ventas significan un enorme ingreso para Harry, que ya había recibido un anticipo de 20 millones de dólares para escribir el libro, según reportó Forbes. Y ese no fue su acuerdo más lucrativo: en 2020, Harry y Meghan firmaron un acuerdo de cinco años con Netflix por 100 millones de dólares, en el que se comprometieron a producir documentales, docuseries, largometrajes, programas con guion y programación infantil.

La enorme fortuna de Harry y Meghan

Forbes catalogó las distintas fuentes de ingreso de la pareja que abandonó la realeza:

Libros

Solo en Estados Unidos, Spare vendió 629.300 copias en su primera semana. La recaudación todavía no está estimada, pero la editora del libro, Penguin Random House, ya anunció que Harry planeaba apoyar a organizaciones benéficas británicas con donaciones de las ganancias del libro, incluidos aproximadamente 671.000 dólares a la organización sin fines de lucro WellChild y USD 1.5 millones ya entregados a Sentebale, una organización que cofundó para ayudar a los niños en el sur de África en riesgo de VIH.

El libro Spare ya fue un éxito total en ventas

Meghan Markle también tiene su propio libro, aunque las ganancias son menores a las de Harry. En 2021 lanzó un libro infantil llamado "The Bench" (El banco), luego de recibir un anticipo de 618.000 dólares. El libro de 167 palabras, que presenta una ilustración de la hija recién nacida de la pareja, Lilibet Diana, llegó a la lista de los más vendidos del New York Times , pero no está claro cuánto vendió finalmente. En 2018, Markle también publicó un libro de cocina y donó todas las ganancias a un grupo de cocina de la comunidad del oeste de Londres.

Películas y programas de televisión

El acuerdo con Netflix, firmado en septiembre de 2020, ya tuvo sus dos primeras producciones. La primera es la docuserie Live to Lead, que presenta entrevistas con líderes mundiales y celebridades, incluidas Ruth Bader Ginsburg y Gloria Steinem.

La segunda y más conocida es el documental Harry y Meghan, el tiro de gracia a la realeza británica, en donde buscan desenmascarar -según su visión- los oscuros manejos de Buckingham. Tuvo un récord de audiencias, pero también una oleada de críticas, hasta una que calificaba a la serie de ser un "revolcón narcisista y tedioso".

También habían anunciado un programa infantil animado, llamado Pearl, pero luego se eliminó en mayo antes del lanzamiento. Lo que sí se viene es Heart of Invictus, una docuserie que sigue a un grupo de miembros del servicio heridos que se preparan para los Juegos Invictus, a finales de este año.

En diciembre de 2020, la antigua realeza trabajadora firmó un contrato de podcasting de tres años con Spotify por un valor de entre 15 y 18 millones de dólares, según fuentes de la industria, pero algunos informes indican que podría llegar a USD 25 millones. Mientras tanto, el primer podcast de Spotify de la pareja, Markle's Archetypes, superó brevemente a The Joe Rogan Experience como el mejor podcast de Spotify cuando se lanzó en agosto.

Antes de renunciar como miembro de la realeza, Harry anunció en 2019 que sería productor ejecutivo de una serie de salud mental para Apple TV+ junto a Oprah Winfrey. Debido a los retrasos por la pandemia, el programa no se estrenó hasta mayo de 2021. Sin embargo, no está claro si Harry obtuvo algún beneficio de la serie, dado que los miembros de alto nivel de la familia real no pueden aceptar dinero de proyectos comerciales.

Bienes raíces

En 2020, la pareja derrochó en una casa de 14,7 millones de dólares en la elegante ciudad costera de Montecito, California, y se juntaron con magnates y celebridades como Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres y Ariana Grande en una arbolada zona residencial cerrada al público.

Obtuvieron una hipoteca de USD 10 millones para la casa, pero no está claro, según registros disponibles, si el préstamo ha sido pagado. Según citó Forbes de la oficina de asesores de Santa Bárbara, la propiedad de más de 1.300 metros cuadrados se ubica en más de 5 acres y cuenta con siete dormitorios y 13 baños.

Herencia

Su renuncia a la realeza les mereció unos 10 millones de dólares, provenientes de la herencia de la princesa Diana que le correspondía al príncipe Harry. Según le dijeron fuentes de la realeza a Forbes en 2021, Harry no era beneficiario de ninguno de los USD 100 millones que su bisabuela, la Reina Madre, le dejó a la familia real. No está claro si Harry recibió algún dinero de su abuela, la difunta reina Isabel II, cuyo testamento se espera que permanezca sellado durante al menos 90 años.

El matrimonio ya no recibe dinero de los familiares reales de Harry. Hasta 2020, la gran mayoría de los gastos fueron financiados por el ahora rey Carlos III. Al renunciar, Harry y Markle abandonaron sus títulos de Su Alteza Real, abreviatura de His and Her Royal Highness, y devolvieron voluntariamente más de USD 3 millones a Sovereign Grant para renovaciones en Frogmore Cottage, la casa de su familia en el Reino Unido, que anteriormente había sido cubierto por contribuyentes.