Fueron 13 minutos de miedo absoluto. El 6 de enero de 2021, una multitud de manifestantes enojados con el resultado de las elecciones presidenciales que daban como ganador a Joe Biden y obligaban a dejar el cargo a Donald Trump ingresaron al Capitolio de Estados Unidos, llevándose todo por delante. El vicepresidente Mike Pence se escondió en su oficina. Su equipo de protección, conformado por agentes del Servicio Secreto, hizo todo lo posible para protegerlo, aun si eso significaba poner su vida en riesgo.

Mientras aseguraban a Pence y veían avanzar a la turba iracunda, los agentes pensaron que podían morir, y pidieron que llamaran a sus familias para despedirse. “Cualquiera sea la razón, el equipo del vicepresidente pensó que esto estaba a punto de ponerse muy feo”, recordó un oficial de seguridad. Había humo en el pasillo y gritos en el fondo. Aunque Pence era compañero de fórmula de Donald Trump, el Servicio Secreto creyó que ni eso le importaba a los manifestantes. Fueron 13 minutos de miedo absoluto.

A más de un año y medio del asalto al Capitolio, las investigaciones avanzan en el comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero. Este viernes, se revelaron videos y audios que mostraron el terror que se vivió puertas adentro del edificio, cuando los manifestantes pro-Trump intentaron agredir a Pence, acusado por el expresidente de ser el culpable de no anular los resultados de las elecciones.

"Los miembros del destacamento de Pence temieron por sus propias vidas. Hubo muchos gritos. Hubo muchas llamadas muy personales por radio. Fue perturbador. No me gusta hablar de eso", declaró un oficial de seguridad de la Casa Blanca, cuya voz fue modificada para proteger su identidad.

El asalto al Capitolio desde adentro

“Tenemos que movernos ahora”, dijo un agente, según extractos de la grabación de radio reproducidos por el comité. “Si perdemos más tiempo, podemos perder la capacidad de hacerlo”, agregó el hombre, en referencia a la protección del vicepresidente y su escape del Capitolio.

Pence fue acusado por Trump de "no tener el coraje para hacer lo que era necesario", que era anular el triunfo de Joe Biden. El expresidente republicano estaba enardecido y, según lo que se reveló hasta ahora en las investigaciones, no hizo nada para frenar a la multitud que él mismo había alentado. Al contrario, quiso que los dejaran ser y hasta buscó ir al Capitolio para acompañarlos.

Mike Pence en su escape del Capitolio

Mientras la turba avanzaba, el Servicio Secreto describió que un humo desconocido invadía los pasillos del Capitolio. "Refuercen esa puerta", grita uno de los agentes en un video que se reprodujo durante la investigación.

El testigo, cuya identidad fue protegida por temor a represalias, dijo que podía darse cuenta del peligro que corrían Pence y los oficiales del Servicio Secreto porque algunos agentes gritaban y gritaban, y algunos enviaron mensajes “muy personales” para que sus colegas se despidieran de sus familias.

“Parece que estuvimos muy cerca de que el servicio tuviera que usar opciones letales o algo peor”, dijo el funcionario. “En ese momento, no lo sabía. ¿Estaba comprometido el vicepresidente? ¿El Servicio Secreto? No sabía. ... Si estaban gritando y diciendo cosas como, 'di adiós a la familia', el piso necesitaba saber que pronto pasaría a otro nivel". “El piso” podría ser una referencia al espacio de la oficina principal del Consejo de Seguridad Nacional, informó The Washington Post.

Pence y Trump, agua y aceite

Nunca un presidente y vicepresidente tuvieron tanta distancia como Trump y Pence durante los disturbios. Mientras Trump exigía "justicia" y la "verdad" para Estados Unidos, su compañero de fórmula fue muy claro en sus órdenes: sofocar el asalto.

Una exasistente del gabinete de Trump reveló que el entonces presidente golpeó a un agente del Servicio Secreto en busca de ir al Capitolio, en contra de todo protocolo de seguridad. ¿Su razón? "Soy el maldito Presidente", dijo Trump, según revelaron los testigos.

Pence logró escapar junto a su familia, no sin antes pasar a casi 10 metros de los manifestantes que gritaban "¡Cuelguen a Pence!" y se acercaban a los tiros a la oficina del vicepresidente. Según recordó Mark A. Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, en una declaración grabada, Pence se quedó hasta altas horas de la tarde dando "órdenes muy explícitas, muy directas e inequívocas" para terminar con el desastre.

Nueve muertes fueron relacionadas con los disturbios en el Capitolio, incluidos algunos agentes de la ley que se suicidaron. Casi 900 personas fueron acusadas, algunas de conspiración sediciosa. El comité está tratando de mostrar los motivos de los cargos penales contra el propio Trump, y también acusa al Servicio Secreto de eliminar pruebas contundentes. El Departamento de Justicia tendría que presentar cargos. El comité anunció que se llevarán a cabo más audiencias en septiembre.