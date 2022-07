Si lo que piensas es empezar un negocio online, este va a ser el momento ideal para hacerlo, según las estadísticas, los ingresos por ventas online subirán a 6,5 billones de dólares este año. Esto demuestra que los números de personas que prefieren hacer sus compras en línea está en ascenso constante.

Está idea se trata de una maravillosa oportunidad para abrir tu negocio ecommerce, no obstante, el éxito va a depender de cuál idea vas a elegir, y si todavía no tienes una, no es necesario que te preocupes, en este artículo a continuación, te daremos las cuatro ideas de negocios online para que las tomes en cuenta.

Tampoco debes dejar atrás la idea de obtener dinero por medio de las casas de apuestas, ya que está es una de las ideas con más oportunidad de obtener divisas.

Conviértete en un Freelancer

Con el apogeo de la Gig economy (mercado laboral en el que contratistas y trabajadores independientes reciben pagos por trabajos o tareas a corto plazo), muchas personas ven en el trabajo freelance la mejor alternativa viable a la rutina del 9 a 5, es que el 75% de estos freelancer dijeron que sus ingresos subieron después de hacer este canje de carrera.

Los que tengan alguna experiencia laboral anterior, podrán aprovechar todos sus conocimientos y la red que crearon para así poder establecer una marca profesional, cualquier trabajo servirá, aunque el desarrollo web, el diseño gráfico y la escritura serán los que más demanda tendrán.

El mercado de los freelance se volvió el más competitivo, tendrás que hacer un servicio exclusivo y único para hacer la diferencia, una de las formas será definir tus clientes ideales, cómo lo hacen muchos escritores y compañías.

Comienza un blog

Está es una de las ideas de negocios más rentables en está lista, muchos emprendedores con ingresos de seis cifras empezaron escribiendo un blog sobre todas sus habilidades y sus conocimientos solo para una mínima audiencia.

Debes recordar que crear un buen blog será algo más que compartir tus ideales sobre un tema en cuestión, al comenzar debes recordar centrarte en los siguientes elementos:

La calidad del contenido: cuanto más apreciable sea la información que transmite a la audiencia, vas a tener más probabilidades de tener lectores fieles.

Volumen de tráfico: los blogueros con un volumen alto de visitantes pueden tener muchas más oportunidades de atraer a potenciales socios comerciales y poder vender sus productos o servicios.

Opción de monetización: tienes que diversificar las fuentes para poder generar los ingresos en el blog te va a facilitar obtener los beneficios máximos, los métodos modelo incluyen el marketing de afiliación, los anuncios de Google y los contenidos que están patrocinados.

Publicar un eBook

Gracias a la tecnología del internet, convertirte en un autor ya no va a requerir enviar un manuscrito a una editorial, actualmente será posible que vendas libros electrónicos usando un sitio web personal o algunos sitios de auto publicación.

Lanza una tienda online

Una de las ideas de negocio más rentables es crear una tienda online, con una estrategia adecuada, podrás ser la próxima persona que lance una marca importante y millonaria, los servicios y productos que ofrecer son infinitos.

Para poder obtener el éxito de ventas asegurado, consultar cuáles serán las tendencias del momento, o también puedes intentar aprovechar un micronicho, podrá tener un poco de tráfico al comienzo, pero también supone una baja competencia y una considerable potencia de ascenso.

Además de poder mostrar tus productos en tu sitio, vender en redes sociales cómo Instagram o Facebook, la diversificación de estos canales de venta podrán abrirse al alcance de la audiencia, lo que va a poder llevarte a un aumento de tus ingresos.