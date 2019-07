A contramano de todo, el dueño de la fábrica Guaymallen, planea expandirse porque no da abasto con los pedidos. Produce y vende dos millones de alfajores al día, sin embargo, tiene 30 días de atraso en la entrega de pedidos. Invirtió US$ 2 millones y en marzo del año que viene, inaugura una nueva planta para la que contratará 100 trabajadores más, que se suman a los 200 empleados que ya tiene.

El secreto de Hugo Basilotta, dueño de Guaymallen, es simple: "Mi política es mucho volumen y baja rentabilidad. Logramos una fórmula de precio y calidad que nos permite vender cada alfajor a $9 al público. Siempre aumentamos menos de lo que tenemos que aumentar. Hoy un alfajor es el desayuno, el almuerzo y la cena de muchos", le dijo a BAE Negocios.

Con precios imbatibles, logra posicionarse muy bien en un mercado disputado. "Respeto dela política de precios de todos, pero yo le compro a los mismos proveedores a los que les compra el resto de las marcas que venden a $50 y $60 cada alfajor. El dulce de leche que usamos es Vacalín, por ejemplo. La diferencia es nuestra rentabilidad, que ronda entre el 5 o 7%. Cada uno maneja su empresa como quiere", sostuvo Basilotta.

La empresa tiene 74 años de historia, cuenta con dos plantas en Mataderos donde trabajan 200 empleados. Pero el aluvión de ventas lo obliga a crecer. "Estamos terminando de hacer una planta nueva en la localidad de Carlos Spegazzini, compramos 50.000 metros cuadrados en el polo industrial y ya construimos un galpón de 5.000 metros cuadrados. Están llegando las máquinas del exterior. Todo con fondos genuinos, no nos gustan los créditos. Todo lo reinvertimos", señaló el alma mater de Guaymallen.

La marca fue creada por el suegro de Hugo Basilotta y la presidenta es su mujer, Cristina Fernández. Trabajan sus cuatro hijos y hasta un nieto. "Somos una pyme grande, el alfajor es conocido y la marca es muy querible. Se que hay muchas pymes a las que les va muy mal, que me vaya bien a mí, no quiere decir que me ponga contento. Nuestro secreto es trabajar de 10 a 12 horas por día", contó a BAE Negocios.

El éxito de este alfajor no es nuevo, pero en épocas de crisis y de bolsillos más austeros, es el más elegido. "El país no la está pasando bien, hay muchas pymes que cerraron y casos muy difíciles. Tratamos de mantenernos al margen y no nadar contra la corriente. No queremos pedir créditos. Siempre tuvimos un atraso en las ventas, pero la demanda nos superó con creces la producción de dos millones de alfajores por día", señaló.

El caso de Guaymallen sobresale en un mercado donde varias empresas del sector tuvieron que bajar las persianas o pedir el procedimiento preventivo de crisis. La fábrica de alfajores Estancia El Rosario llegó a producir 8,5 millones de alfajores. Hoy está cerrada y hace casi tres años que tiene deudas, atrasos en el pago de salarios y ya despidió a casi todos sus empleados. Hace varios meses que frenó su producción, adeuda salarios y hasta aguinaldos.

La empresa La Nirva, dueña del histórico alfajor Grandote, tampoco salió airosa de la caída del consumo. En concurso preventivo, atraviesa una difícil situación. Hace tres días se conoció que la tradicional firma de alfajores Balcarce presentó un procedimiento preventivo de crisis, lo que hace peligrar cien puestos de trabajo.

Mañana a las 9:30 horas habrá una nueva audiencia para destrabar el conflicto. El sindicato de pasteleros denunció que los trabajadores cobran el sueldo a cuentagotas y recién les pagaron junio. Les deben un bono y los aumentos de las últimas paritarias. No sólo el sector de alfajores está en crisis, también los kiosqueros alertaron por la gran cantidad de cierres de los últimos años.