La Justicia dictaminó la quiebra de la Industria Alimentaria Mendocina (IAMSA), principal unidad de negocios del grupo Alco-Canale, considerada la mayor exportadora de conservas de la provincia de Mendoza. Propietario de cinco plantas, emplea a 1.000 trabajadores que en su mayoría hace más de dos meses que no cobran sus salarios.

Por su parte, la planta de conservas de La Campagnola de Arcor, ubicada en San Martín (Mendoza), ya desvinculó a 750 trabajadores. El sindicato de la alimentación denuncia "vaciamiento y retiros voluntarios", ya que la empresa sólo se quedaría con la línea de envasado de granos.

El sector de conservas está en crisis, como buena parte del sector alimenticio. El grupo Canale tiene tres plantas en Mendoza -Tupungato, Tunuyan y Real del Padre- donde hacen el llenado de conservas de tomate, fruta y mermelada. Se suma la planta de Redepa en Llavallol que hace los envases de ojalata para los alimentos de conserva, y en Catamarca tienen la planta Caminos de llenado de legumbres. Nicolas Macchi delegado de una de las plantas explicó a BAE Negocios que "hace tres meses que no cobramos los sueldos, no tenemos ART, nos cortaron la obra social, pese a que empezaron a exportar a 5 países y este año volvimos a producir como nunca antes. Del 2015 al 2017 sufrimos despidos, suspensiones, no pago de vacaciones, mucho maltrato".