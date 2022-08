Cinco casos de empresas que resistieron las crisis y pudieron crecer

Un cuarto de siglo en Argentina, es toda una vida en cualquier otro país. Empresarios e industriales lo atravesaron todo y se convirtieron en capitanes de tormentas con habilidades impensadas para sortear obstáculos.

Pasaron 11 presidentes, un peso llegó a valer igual que un dólar, pero luego vino la salida de la convertibilidad, el corralito, épocas donde se alentaba el crecimiento de la industria nacional, momentos en los que la apertura de las importaciones castigó a los que lo habían invertido todo y a sus operarios. Hasta una pandemia desembarcó. A escala global, en estos últimos 25 años, vimos estallar la burbuja puntocom, desaparecer las torres gemelas de Nueva York, nacieron Google, Wikipedia y las principales redes sociales, hubo y hay guerras. Pero las empresas siguen, pensando cómo reinventarse día a día para seguir adelante.

BAE Negocios eligió cinco casos de empresas que surfearon las olas y siguen creciendo y apostando. Georgalos fundada en 1939, vivió su peor momento en el 2001 y tuvo que vender su emblemática marca Mantecol, y este año logró recuperarla. Newsan entró en un nuevo nicho de negocios en busca de dólares y descubrió que apostando podía convertirse en el principal exportador de pesca del país. Mercado Libre, otra empresa que nació en 1999 y se expandió en 18 países y da trabajo a 33.000 empleados. Grupo Confecat, el principal productor de jean del país y de tela para ropa de trabajo que en el norte argentino da empleo a 2.000 personas y se animó a comprar el 45% de Santista Argentina y recuperar las emblemáticas marcas Grafa y Ombú. Los Bares Notables también sobrevivieron, la Confitería Ideal fundada en 1912, fue cerrada hace cinco años, restaurada y en breve, volverá a reabrir. Casos que muestran que vale la pena seguir apostando, pese a todo.

Miguel Zonnaras, el nieto del Fundador de Georgalos recuperó Mantecol

Georgalos y sus 83 años de historia

La historia de Georgalos cuenta como una familia griega que llegó a Argentina en 1939 escapando del nazismo, supo construir un imperio con el único secreto que se trajo de Polonia: la fórmula del Mantecol.

Georgalos es una empresa nacional, el 85% del patrimonio está en manos de la familia fundadora. Sus principales marcas son Flynn Paf, turrón Namur, las barritas de Flow cereal, Full maní, Sin azúcares, Toddy y Zucoa, entre otras. Estas dos últimas marcas fueron compradas en octubre de 2021 a Alimesa, empresa del grupo Pepsico. La gran noticia del 2022 es la recuperación de su marca más preciada: Mantecol.

En enero de 2001, debido a abultadas deudas, vendieron la marca de su producto estrella a la inglesa Cadbury, hoy Mondelez. Recién hace pocas semanas pudieron recuperar Mantecol y comprar Bazooka, Palitos de la Selva, además sumaron una planta y 600 empleados. Hoy cuentan con 1.600 empleados. El hacedor del milagro es Miguel Zonnaras, nieto del fundador, tercera generación y quién hace tres años dirige los destinos de Georgalos.

Tienen 7 plantas una en La Rioja, otra en Villa Mercedes, San Luis desde donde se hacen los envases, tres plantas en Córdoba en Río Segundo, una en Jáuregui, partido de Luján y las oficinas centrales están en Villa Martelli donde tienen uno de los centro de distribución, el otro está en Córdoba. Sumaron la planta de Victoria de la ex Mondelez.

Producen y procesan maní que exportan a los cinco continentes, al igual que sus principales marcas. En el último balance, su facturación fue de 10.000 millones de pesos brutos.

Marcos Galperín, el creador de Mercado Libre

Mercado Libre de Saavedra a toda la región

Mercado Libre nació en 1999 en un garaje del barrio de Saavedra. Marcos Galperín y tres compañeros de la Universidad de Stanford, se propusieron “democratizar el comercio y el dinero en Latinoamérica”. En casi 23 años pasaron de ser una plataforma de subastas online a un ecosistema digital de tecnología líder en la región que ofrece soluciones integrales de comercio y finanzas. Un millón de familias de la región encontraron su principal sustento económico y 500.000 pequeños comercios se sumaron a través de herramientas de inclusión financiera. Sólo en 2021, Mercado Libre generó un promedio de 6 empleos directos por hora.

Mercado Libre tiene 33.000 empleados en los 18 países en los que opera: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Salvador, Uruguay y Venezuela.

Los principales hitos que marcaron este crecimiento fueron: en 2001 al firmar una alianza estratégica con Ebay; en 2005 al obtener operaciones de DeRemate.com y en 2007 cuando hicieron su oferta pública inicial de acciones en el NASDAQ. En cuanto al ecosistema, en 2003 lanzamos Mercado Pago, en 2009 MercadoAds, en 2010 Mercado Shops, en 2013 Mercado Envíos y en 2017, Mercado Crédito. El hito más reciente fue duplicar la dotación regional en 2021, al crear 14.000 nuevos puestos de trabajo en Latinoamérica.

Carlos Muia, el empresario que recuperó Ombu, Grafa y compró el 45% de Santista Argentina

Grupo Confecat, recuperó Grafa y Ombú

Los empresarios Carlos y José Antonio Muia trabajan sin descanso desde los 15 años. Hace más de 40 años 1982 años, decidieron radicar su empresa en Catamarca. Son dueños de cuatro plantas textiles en el norte argentino y del 45% de Santista Argentina que tiene otra planta y dan trabajo a 2.000 operarios. Son el mayor productor de tela de jean del país y retienen el 75% de la oferta de Indumentaria de trabajo.

Considerados los mayores empleadores privados de la provincia de Catamarca, tienen la planta Confecat que da trabajo a 700 empleados, sumando los talleres registrados son 200 más puestos. Hace 10 años llegaron a Famatina y ya tienen dos plantas textiles, en plena pandemia compraron la quiebra de Confecciones Riojanas, que había sido cerrada por sus dueños en 2019, dejando a 80 operarios sin trabajo y sin la indemnización. Los Muia se hicieron cargo de todo y les pagaron a los operarios lo adeudado. Entre las tres plantas de La Rioja dan trabajo a 200 personas. La segunda generación tiene una planta en El Pantanillo que da trabajo a 100 personas y fabrica botas de PVC para la industria frigorífica y láctea y tienen una línea de indumentaria outdoor que se llama Aire Libre.

Comprometido con las necesidades de los industriales y empresarios del resto del país, hoy es el actual presidente de la Unión Industrial de Catamarca. En medio de la pandemia compró el 45% de Santista Argentina y recuperó las emblemáticas marcas Ombú y Grafa. La planta de Tucumán de Santista da trabajo a 950 personas más y produce 2.200.000 metros de tela de jean mensual y 1 millón de metros de tela de gabardina para vestir sport y para indumentaria de trabajo. Desde que los Muia se hicieron cargo de Santista Argentina, invirtieron 18 millones de dólares para aumentar un 30% la capacidad de producción.

Reabre un ícono porteño, la Confitería Ideal

Confitería Ideal, un Bar Notable que reabre

La historia de los Bares Notables de la Ciudad, sigue de cerca el devenir de un país. Uno de sus íconos es la Confitería La Ideal, ubicada en Suipacha 384, a pasos de la avenida Corrientes. Cerrada hace cinco años, fue restaurada y vuelve a abrir.

Fundada en 1912 por un inmigrante español llamado Manuel Rosendo Fernández, quien hizo una inversión millonaria para crear un restaurante y confitería de lujo. Aseguran que en uno de los pisos funcionó una de las primeras fábricas de helados de Buenos Aires. Sus descendientes cerraron el primer piso para convertirlo en un salón para milongas en la década del ‘70.

Por esta tradicional confitería pasaron grandes figuras: Jorge Luis Borges iba a desayunar; Carlos Gardel era un fanático del lugar; Charlie Watts, el baterista de Rolling Stones no se perdió de visitarla, al igual que Yoko Ono. Allan Parker quedó deslumbrado con La Ideal por eso decidió filmar escenas de la película Evita. Los ex presidentes Marcelo Torcuato de Alvear e Hipólito Irigoyen se hacían llevar la comida desde La Ideal.

En 2016 la Confitería fue vendida, en 2017 fue cerrada y comenzó su restauración. Los nuevos dueños contrataron al estudio Pereiro, Cerrotti & Asociados para la puesta del histórico edificio. La mega inversión busca recrear el 1912 en 2022.

El nuevo concepto vuelve a sus orígenes y promete ofrecer pastelería, bombonería, casa de té, restaurante y take away. La obra está casi terminada, la Confitería Ideal (ahora ya no usa el La en su frente) contrató a casi 100 empleados y promete reabrir en breve.

Newsan, el gigante que se reconvirtió

Newsan supo reinventarse

Newsan es uno de esos casos de empresas que no sólo supieron reinventarse, sino que además convirtieron una crisis en una oportunidad de negocios.

El grupo Newsan fue fundado en 1991 por Rubén Cherñajovsky. Se especializan en la fabricación, importación y distribución de electrodomésticos y son uno de los mayores exportadores de pesca del país. En la actualidad tiene un portfolio de marcas propias de la talla de Noblex, Philco, Siam, Atma y Allure. Fabrica para LG, Asus, Motorola, Whirpool, entre otras. Cuenta con tres plantas en el conurbano bonaerense en Avellaneda, Lanús y Campaña, además de cinco plantas en el sur. Tiene 7.500 empleados y en 2020 facturó 1.027 millones de dólares. Hace poco anunciaron la fabricación del primer scooter eléctrico SiamN4.

El gran negocio de Newsan lo descubrieron hace menos de una década. Fue el ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quién los obligó a reconvertirse. Les dijo que si querían seguir importando, deberían exportar y generar sus propios dólares. Newsan lo aceptó, hoy es el principal exportador de pesca de Argentina. No se quedaron con la compensación, decidieron dedicarse genuinamente al negocio.

Para Newsan la pesca fue un gran desafío, hoy exportan a 78 países del mundo. Están construyendo dos barcos nuevos. Tienen una flota propia y de terceros de 41 barcos, cuentan con 12 plantas de procesamiento y enfriamiento en toda la cadena de valor. Hasta ahora sólo se dedicaban a la captura salvaje, ahora entraron a la acuicultura, la crianza de especies. El 50% de lo que exportan son langostinos, pero además venden al exterior merluza negra y calamar. Y van más allá, trabajan en la producción de miel, aceite de maní y comenzaron con la carne porcina.