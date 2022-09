Después del boom, cuáles son los nuevos desafíos para la cerveza artesanal

Tomar una cerveza siempre fue sinónimo de una juntada con amigos, una buena picada y hasta de una noche de fiesta. Sin embargo, no hace mucho que el “tomar una cerveza” lleva implícita la palabra “artesanal” en varios casos. El boom de las cervecerías artesanales inundó el país hace unos años y logró instalar la bebida de pequeños emprendedores en varios círculos sociales. Ahora, ya asentado, se enfrenta a nuevos desafíos: la innovación en los sabores, la captación de nuevos consumidores y la inserción en otros canales de distribución.

Así lo reconocieron productores a BAE Negocios, que coincidieron en que el boom “ya pasó” y que en los bares la cerveza artesanal “llegó a un punto de saturación”. En este sentido, Sebastián Groppa, secretario de la Cámara De Cerveceros Artesanales De Argentina (CCAA) y fundador de Bronx, marcó que el público de la cerveza artesanal “está ávido de nuevas experiencias”. “Es un público infiel, quieren que los sorprendan sistemáticamente”, reconoció.

Por eso, uno de los principales desafíos en innovar en las cervezas. Esto no solo significa mejorar el proceso de producción de las más típicas, sino también buscar sabores nuevos y más creativos. Lumpen, con sede en Pompeya, que tiene cervezas con lima, frambuesa o açaí. La innovación, además, pasa por cervezas de barrica, de guarda o cervezas más ácidas.

“Lo bueno de la cerveza, a diferencia de otras bebidas que se rigen por la estacionalidad y otros factores, es que se puede jugar sin límites. Se puede crear todo el año, el abanico es gigante”, explicó Pablo Sobrino, creador de Lumpen, a este medio.

Más cerveza a más consumidores

Otro de los desafíos para el sector es encontrar nuevos canales de distribución. Sobrino dijo que la idea de muchos es llegar a vinotecas y supermercados, mientras que otros también apuntan a la gastronomía. “Ahí está la idea de que la buena comida se acompaña con vino, pero las cervezas tienen mucho para crecer en ese sector”, explicó el fundador de Lumpen.

Uno de los canales en donde más crecieron las cervecerías artesanales es en la venta de botellas y latas. Ball Corporation, la única empresa dedicada a la producción de envases de aluminio en la Argentina, dijo a BAE Negocios que la fabricación de latas para la categoría craft creció en un 1.000% en el último tiempo.

Lumpen, como muchas cervecerías, apostaron por las latas

Esto no solo se debe a que la lata permite un envasado de primera calidad y es beneficiosa para el medio ambiente, sino también por un impulso no buscado: la pandemia. “Nos agarró con los barriles cargados y las empezamos a vender. Muchos ahora apuntamos a la reconversión y pasar al envasado, para no quedar solo en bares”, dijo Sobrino.

Cerveza no solo para jóvenes

Desde el boom hasta hoy, el público típico de cerveza artesanal, además de expandirse, aprendió mucho. “Se nota que ya tiene un paladar distinto a hace unos años. Antes era común encontrar cervezas mal hechas, pero ahora eso es muy difícil: el público no te la deja pasar. Exigen mucho”, consideró Sobrino.

A eso se sumó Groppa: “Antes la cerveza era solo rubia, roja y negra. El consumidor aprendió mucho en este tiempo, sabe diferenciar entre una Blonde y una IPA, una Honey y una Amber… conoce muchos tipos de cerveza”.

Sebastián Groppa notó un público más ávido e ilustrado en el consumo de cerveza artesanal

El público mayoritario de la cerveza artesanal es joven, de entre 18 y 30 años. Sin embargo, también hay uno de entre 35 y 45 que “es más permeable a comprarse una cerveza y consumirla en el hogar, o con amigos: en vez de comprarse una latita industrial, compra la artesanal”, explicó Groppa.

Festival Internacional de Cerveza Artesanal

“El desafío es seguir ahí, pero también captar otro de público, el que toma la cerveza más tranquilo, el que la degusta en su casa, el que la combina con la gastronomía. Tenemos la esperanza de que se va a poder”, manifestó Sobrino.

Sin embargo, difundir las cervezas más exóticas no es fácil: ¿cómo hacer que un consumidor sienta ganas de consumir algo que no conoce? “Ese es el juego”, reconoció Groppa. Por eso, la CCAA celebrará de viernes a domingo el primer Festival Internacional de Cerveza Artesanal (CervezAr), que contará con un megapatio cervecero que busca darle más reconocimiento a los cientos de emprendedores del sector. El evento está organizado por la CCAA y sponsoreado por Ball Corporation, que manifestó a BAE Negocios que “tiene muchas ganas de estar y de seguir apoyando al sector”.

Allí se pondrá en juego el desafío de hacer propuestas creativas e innovadoras, porque, como advierte Groppa, “hacer lo mismo que hacen otros, pero sin experiencia, es un error”. Las cervecerías artesanales nacionales cuentan con un gran prestigio internacional y crecen cada vez más a nivel país. Saben de sus desafíos, y también conocen sus virtudes: “Somos pequeñas cocinas con mucho potencial, y estamos muy orgullosos del sector”, concluyó el secretario de la CCAA.