Dos históricos Bares Notables reabrirán sus puertas en la Ciudad

Buenos Aires extraña a los Bares Notables que cerraron, algunos cambiaron de manos, otros planean reconvertirse y algunos decidieron despedirse para siempre como el bar La Paz. Las próximas aperturas más esperadas son las de La Puerto Rico y la Confitería Ideal, cerrada hace más de cinco años.

La reapertura de la Confitería Ideal, conocida como La Ideal, ubicada en Suipacha 384 es una de las que más desvela a los porteños. Este Bar Notable fue fundado en 1912 por un inmigrante español, Manuel Rosendo Fernández, que invirtió casi todos sus ahorros para hacer un restaurante y confitería de lujo. Supo tener una de las primeras fábricas de helados del país, su primer piso se convirtió en un salón donde todos los milongueros se daban cita. Visitada por Jorge Luis Borges, Carlos Gardel, Marcelo Torcuato de Alvear, llamó también la atención de Alan Parker, Yoko Ono y Charlie Watts. Fue vendida en 2016, desde 2017 fue cerrada para ponerla en valor y el estudio de arquitectura Pereiro, Cerrotti & Asociados es quien trabaja sin descanso para dejarla igual o mejor que en 1912. Todavía no hay fecha exacta de apertura, pero ya buscaron un staff completo de 100 trabajadores y algunos aseguran que en Septiembre estará lista para abrir las puertas, desde la Confitería Ideal sólo confirman que será en este semestre.

La Puerto Rico vuelve con show de tango

La Puerto Rico fue fundada en 1887 y desde 1925 está ubicada en Alsina 416. Durante décadas este Bar Notable fue atendido por Manuel Vázquez y su mujer Esther, don Manuel falleció y su mujer quedó al frente. Cerró sus puertas el 31 de diciembre de 2020. Por allí pasaron desde Enrique Cadícamo hasta Jorge Luis Borges. El local fue alquilado y el estudio Pereiro, Cerrotti & Asociados es el encargado de hacer las reformas. El frente ya está listo y adentro los obreros apuran el paso para terminar los últimos detalles. Poco se sabe de la reapertura, lo cierto es que sumará shows de tango a la noche y seguirá como bar y restaurante. Parece que en Septiembre podría haber novedades, resta esperar.

El Café de García de Villa Devoto, ubicado en la esquina de Sanabria y José P. Varela cerró sus puertas a mediados de julio. Fue un duro golpe para todo el barrio, que todavía pasa por su puerta y lo extraña. Fundado en 1927 por Metodio García y su mujer Carolina, lo siguieron sus hijos, hasta que Rubén falleció y quedó solo Hugo. No pudo más y lo dejó en manos de los dueños de la Rotisería Miramar, que pertenece a Los Notables, un grupo empresario que cada vez suma más bares. Son los propietarios de El Federal, La Poesía, Margot, Bar Celta, Bar de Cao, entre otros. "El bar no va a cerrar, va a seguir siendo el Café de García de siempre", señaló uno de los responsables del grupo gastronómico. Todavía no hay fecha de reapertura, sólo se va que volverá con sus picadas, café y carta de bodegón porteño. Por lo pronto, los flamantes dueños les ofrecieron a los mozos continuar trabajando en la Rotisería Miramar, hasta mientras abran. Sólo Oscar aceptó, uno de los dos mozos que más tiempo llevaba en el bar.

El histórico bar La Paz

El que dijo adiós para siempre es el histórico bar La Paz, ubicado en Corrientes esquina Montevideo, a pasos del Obelisco. Fundado en 1944, fue un símbolo de Buenos Aires. En sus mesas convivían periodistas, bohemios, militantes y escritores. Tuvo distintas épocas, la última lo convirtió en un lugar casi irreconocible para sus habitués. Se achicó el local para dar lugar a un kiosco Open 25 y ni un mozo quedó de los históricos. Cerró sus puertas en la pandemia y no volvió a abrir. Cambio de manos y sus nuevos dueños lo convertirán en un bar y restaurante de sushi. La obra avanza y cada vez falta menos para su reapertura, pero no le quedará ni el nombre ni su fama.