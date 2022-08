El grupo brasileño Dass que fabrica para Adidas y Nike despidió a 100 trabajadores

El grupo brasileño Dass reunió esta mañana a su personal de la planta de Eldorado en Misiones para anunciarles el despido de 100 trabajadores. Una planta que produce 14.000 pares por día quedará con 467 personas, explican que los despidos se deben a los cupos para importar que les impide tener los insumos necesarios. La decisión la toman a dos semanas de la asunción del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa.

Dass tiene dos plantas en el país, la de Eldorado que produce calzado deportivo para las marcas Nike, Fila, Umbro y Asics y la de Coronel Suárez que produce para Adidas y Fila. Los brasileños desembarcaron en el país en 2007, arrancaron con 8 empleados y llegaron a tener 1500 empleados en 2015 y a fabricar 23.000 pares de zapatillas, su principal cliente era Nike. Con el auge de las importaciones y la decisión de Nike de dejar de fabricar en el país, Dass estuvo al borde del cierre.

La historia de despidos en Dass no es nueva. Desde el 2017 al 2019, Dass despidió a 1.200 trabajadores. En diciembre de 2017, despidieron a 175; en junio de 2018 dejó sin trabajo a 150 trabajadores y en 2019 quedaron 330 trabajadores en la planta de Eldorado y 700 en la planta de Coronel Suárez donde Dass fabrica Adidas. A fines de 2019 volvieron a confiar en Argentina, invirtieron 25 millones de dólares y sumaron 200 trabajadores para volver a producirle a Nike. El presidente Alberto Fernández fue en persona a El Dorado para festejar el anuncio.

Luego de atravesar el peor momento, en 2020 quedaron 330 trabajadores en la planta de Eldorado, hasta ayer eran 567, lo que indica que habían sumado 237 trabajadores en sólo dos años en Misiones. Hoy tras los despidos Eldorado queda con 467 operarios que trabajarán en sus 15 líneas de producción. El Coronel Suárez hay 738 trabajadores y 17 líneas de producción activas. En esta última planta, la empresa estuvo a punto de suspender casi 500 trabajadores por 15 días y gracias a un acuerdo con el Sindicato de Caucho, Anexo y Afines (SOCAYA) la suspensión fue de sólo tres días.

Los brasileños ponen en contexto su decisión: “Durante los últimos 3 años, Dass trabajó consistentemente en el desarrollo y fortalecimiento de un plan de sustitución de importaciones que conllevó fuertes inversiones en el país. Nuestra vocación industrial y nuestro coraje para asumir riesgos y mantener la continuidad de las actividades en la fábrica, nos llevaron a apostar nuevamente en al país y en marzo 2021, luego desarrollar un plan en conjunto con el gobierno nacional y provincial, anunciamos una inversión de 25 millones de dólares, la incorporación de 250 nuevos puestos de trabajo, la ampliación de las líneas de producción: Fila y Umbro, la incorporación de Asics y el reinicio de la producción de NIKE en el país”.

Explican las razones del despido de 100 trabajadores: “Sin embargo, las trabas a las importaciones de insumos para producir, sumado a las medidas anunciadas por el Banco Central, el pasado junio, en donde se pone en vigencia un nuevo régimen de importaciones, que limita el acceso a dólares de las empresas que importan para producir localmente, perjudicando en mayor medida a las empresas que durante el 2021 incrementaron su estructura productiva: invirtiendo en el país, apostando al crecimiento de la producción nacional y generando puestos de trabajo, obligan a Grupo Dass a reestructurar sus fábricas para poder sobrellevar la situación”.

Desde Eldorado, Darío Vera, delegado e histórico trabajador de la planta de Eldorado de Misiones señaló a BAE Negocios: “No hubo suspensiones, sin ninguna conversación previa nos despidieron a casi 100 trabajadores. No los dejaron ingresar a la planta. Desgraciadamente es habitual en los empresarios brasileños utilizar esta forma violenta de despidos. De las 16 líneas de producción, solo pararon dos durante dos días. Hay falta de insumos, pero no es tan drástica para tomar esta decisión. Nosotros preguntábamos, pero nunca nos dijeron que pensaban suspender o despedir o adelantar vacaciones. El ministerio de Trabajo acaba de dictar la conciliación obligatoria. La empresa no piensa retrotraer los 97 despidos. Nosotros queremos abrir una mesa de diálogo para poder reincorporar a los compañeros”.

La empresa contó que los problemas se precipitaron en los últimos 45 días. Planteó el tema a todos los niveles de gobierno y no obtuvo respuesta. Sin darle mucho tiempo al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa decidieron los despidos. “Buscamos alguna modificación de la norma o el desarrollo de medidas que tiendan buscar una solución para nuestra industria y subsanar esta situación en donde se castiga al crecimiento productivo de las empresas que más invirtieron en el 2021. La falta de definiciones concretas que atiendan la problemática de importación de insumos productivos, nos obligaron a repensar nuestras operaciones en Argentina. La falta de insumos y de divisas para afrontar las importaciones, obligaron a achicar el tamaño de nuestro negocio. Es por ello, que como primer medida y habiendo agotado instancias previas de negociación con el gobierno, Dass, anuncia una reestructuración de sus operaciones en su fábrica de Eldorado, reduciendo su personal en planta y desvinculando un total de 100 colaboradores”.

Pese a los despidos, Dass intenta dar una esperanza. “Siendo la fábrica de calzado más grande del país, confiamos que se trata de una medida reversible y que en el corto plazo contaremos con reglas claras que nos ayuden a destrabar la situación productiva de nuestro grupo para así evitar nuevas reestructuraciones en nuestra planta de producción en Eldorado, Misiones, o en Coronel Suárez, Buenoss Aires”, señaló Dass.

En la planta de Coronel Suárez donde fabrican para Adidas y Fila recibieron el mismo cupo para importar que en 2021, pero fabricaron menos calzado deportivo, igual suspendieron trabajadores. En El Dorado donde incrementaron la producción, pero no les aumentaron el cupo, no suspendieron, decidieron despedir.