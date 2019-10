Para mantener una alta reputación de las empresas expertos argentinos recomendaron en Armenia la aplicación de programas de transparencia, que a su vez coadyuvarán en el crecimiento del negocio.

En representación del Capítulo Argentino de la World Compliance Association, su presidenta Lina Anllo expresó en el Congreso titulado “Una forma sostenible de transparencia en los sectores públicos y privados” que: “La Argentina está dando pasos importantes en compliance. El año pasado entró en vigor la ley 27.401, que responsabiliza penalmente a las personas jurídicas y se incorpora el compliance, el programa de integridad, como barrera a la corrupción pública-privada. Este programa es obligatorio para las empresas que hacen negocios con el Estado y sugerido para quienes no contratan directamente".

A modo de ver de Gustavo Nigohosian, Internal Control & Compliance Director de la Corporación América Airports (CAAP), una compañía con alta reputación atrae talentos, si es así “podés tener negocios sustentables o más sustentables; si los tenés vas a ser atractivo para las inversiones y generar un ecosistema virtuoso que te permita crecer. Hay casos de empresas que quebraron por no tener adecuadas políticas de transparencia”.

Nigohosian expuso la experiencia de la Corporación América Airports que en un año logró la certificación de sus controles internos. A raíz de la cotización en la bolsa de Nueva York en febrero de 2018, fueron adecuados los programas de compliance y de controles internos de las subsidiarias de la Corporación América Airports, que es la mayor operadora aeroportuaria privada del mundo con actividades en siete países de tres continentes y, transporta cada año a más de 80 millones de usuarios.

“Tuvimos que desarrollar una estrategia en cuatro ejes, luego auditar y certificar ante la bolsa de Nueva York. Se trató de 1600 controles que fueron certificados por el auditor externo”, manifestó Nigohosian. Además explicó que la entrada en vigencia de la ley 27.401 en Argentina y la existencia de otras normativas en EE. UU., Brasil y Perú, motivaron a la corporación a diseñar una política única de integridad que incluye un código de conducta, una línea de denuncias, una política de conflicto de intereses, de regalos y atenciones, donaciones y de debidas diligencias a proveedores.

A su turno, Alba Lema, miembro de la junta internacional de la World Compliance Association y presidenta del Comité de “Integridad, Imparcialidad y Transparencia”, centró su ponencia en el impacto de los programas de ética y compliance en el desempeño de las organizaciones. “Los programas de cumplimiento son mucho má. que un mero instrumento para evitar la imposición de sanciones. Las organizaciones con altos estándares de ética e integridad tienen un mejor rendimiento empresarial”.

La apertura del evento estuvo a cargo del Viceprimer Ministro Armenio, Tigran Avinyan; el gerente general de Armenia International Airports, Marcelo Wende y, Pablo Gil, Compliance & Internal Control Regional Manager CAAP. Además participaron representantes de diversas organizaciones internacionales y regionales: Center for International Private Enterprise (CIPE). la empresa de consultoría global, Korn Ferry; el International Finance Corporation (IFC), empresas auditoras como Deloitte y PricewaterhouseCoopers (PwC) y, el European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), entre otras.