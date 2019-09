La anunciada fusión entre el grupo 21st Century Fox y The Walt Disney Company ya comienza a traer consecuencias negativas en los bolsillos de los usuarios argentinos de televisión por cable.

La operación, que se terminó cerrando en unos US$71.000 millones, impacta cada vez más en las facturas de los abonados, sobre todo, en los que son fanáticos del fútbol.

Hasta septiembre de 2017, todos los partidos de la Superliga se transmitían en canales básicos aunque a partir de esa fecha, cuando la concentración de los grupos comenzaba a tomar forma, apareció el Pack Fútbol, un servicio premium que con un valor de $300 permitía acceder a los partidos a través de las señales Fox Sports Premiun y TNT Sports, propiedad del grupo Turner. El año pasado ese abono se ubicó en los $375 y en 2019, acompañando la inflación, ya llega a los $580, cerca de los 10 dólares.

Pero los coletazos de la concentración de medios no terminan allí. La propia señal Fox tiene propuestas on demand de películas, series, recitales y otros eventos deportivos que obligan a los clientes a pagar para ver. Disney no se queda atrás: ESPN+ es un servicio de suscripción de transmisión de video OTT que permite acceder a una gran cantidad de contenido pagando un adicional al abono básico del cable.

Estados Unidos fue el primer país en desarrollar un análisis sobre los efectos de esta operación que integra a dos empresas que producen bienes similares y que reduce el número de competidores. Finalmente, el Departamento de Justicia decidió aprobar la compra con condiciones como la no inclusión de 22 cadenas y señales deportivas propiedad de Fox en la operación.

En América latina también hubo limitaciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (IFT) aprobó la fusión pero le exigió a Disney venda las señales de Fox en ese país.

En Brasil, Disney aceptó la demanda del regulador antimonopolio de que venda los derechos locales del canal Fox Sports para que se apruebe su adquisición. El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) dijo que Disney acordó darle al comprador del canal deportivo la opción de usar la marca Fox sin costo adicional, y señaló que el plazo para el acuerdo es confidencial.

Entre los activos de Fox Sports en la región se destacan los derechos de transmisión de la Copa Libertadores, la Liga de Campeones de Europa, la Bundesliga y la Fórmula 1.

Por su parte, la Unión Europea también condicionó la fusión Disney-Fox, pero allá por el tema de los canales culturales y de estilo de vida. Sólo se aceptó la fusión si Disney se comprometía a vender los canales de History, H2, Crimen e investigación y Blaze. Algunos de ellos controlados por socios de Disney, como A+E Television Networks.