Una decisión judicial modificará los planes de negocios de las dos línea aéreas que operan en el aeropuerto de El Palomar. Desde el próximo jueves, la terminal aérea permanecerá cerrada entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana ya que la jueza federal Martina Forns entiende que los ruidos de los aviones en horario nocturno son nocivos para los vecinos del lugar.

Jetsmart y Flybondi reprogramarán y suspenderán al menos cinco frecuencias y, claro, reveerán los planes a futuro que incluía la apertura de nuevas rutas en la franja horaria que ahora está vedada.

Jetsmart, propiedad del fondo de inversión estadounidense Indigo Partners, comenzó a operar en el aeropuerto bonaerense en diciembre de 2018. Ahora, aseguran que tienen que cancelar vuelos debido a que la limitación horaria le quita horas operativas tanto para el despegue como para el arribo de los pasajeros que vienen desde otras provincias.

Por el momento, quedarán temporalmente canceladas las rutas Córdoba– Tucumán– Córdoba; Córdoba– Neuquén– Córdoba; Mendoza– Neuquén– Mendoza y Mendoza– Tucumán– Mendoza. En todos estos casos, a la empresa no le dan los tiempos para cumplir con estos trayectos durante el día y que el avión llegue al Palomar antes de la 10 de la noche.

En la empresa también aseguran que habrá ajustes de frecuencias, cancelación de algunos vuelos y cambios horarios de operación, los cuales serán comunicados a los pasajeros directamente.

“En Jetsmart somos respetuosos de los marcos regulatorios vigentes y de las decisiones de la Justicia. La flota de Airbus A320 nuevos, directos de fábrica, cuentan con la última tecnología de la aviación moderna y cumplen con todos los parámetros nacionales e internacionales de la aviación comercial, como lo establece la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el organismo especializado de la ONU en el tema, y cuyas recomendaciones son adoptadas por la ANAC como estándares para la aviación nacional. El aeropuerto de El Palomar se encuentra con todas las habilitaciones de la autoridad de competencia para la operación H24” señalan desde compañía aérea, que tiene operaciones en Argentina y en Chile y ha transportado más de 3 millones de pasajeros.

En Flybondi indicaron que la necesidad de adecuar la diagramación al nuevo horario provoca que los actuales vuelos que se encuentran comercializados hasta marzo de 2020, tengan que ser demorados, reprogramados e incluso cancelados. “A raíz de esto, los pasajeros afectados por estas modificaciones están siendo contactados por la compañía, a quienes se les ofrecen todas las alternativas posibles, siempre dentro de la compleja situación que genera este escenario”, agregaron en la empresa que tiene un 9% de participación de mercado en cabotaje.

A partir de esta limitación y la operatoria que implica condensar todos los vuelos en muchas menos horas de operación, la aerolínea suspenderá la ruta Mendoza-Iguazú a partir del 1º de octubre.