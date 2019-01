El deporte, la buena alimentación y la vida saludable son conceptos que están cada vez más arraigados entre los argentinos. Por ese motivo no sorprende que el sector de los gimnasios se amplíe cada vez más, no sólo en cantidad de centros sino también en calidad. En las grandes ciudades del país no solamente están presentes los formatos tradicionales, también hay cada vez más complejos deportivos que se especializan en técnicas de entrenamiento puntuales, como el crossfit, el spinning o el kickboxing.

Argentina está en el top five de los países en donde se realiza más actividad física. Se calcula que 30 millones de personas realiza algún tipo de ejercicio.

En medio de esa ola no extraña la llegada en los últimos meses de una buena cantidad de marcas internacionales. En algunos de esos casos, buscan explotar el segmento low cost.

"Este será un año de consolidación para las cadenas. Todas tienen ambiciosos planes de expansión, con foco en la Ciudad y el conurbano. Sin duda, el ingreso de algunas y el crecimiento ya anunciado de Fiter y Onfit, con tarifas muy agresivas, va a generar una inercia a la baja de los precios, lo cual va a impactar especialmente la economía de los gimnasios del segmento medio", indicó a BAE Negocios Guillermo Vélez, Director de Mercado Fitness.

El último movimiento de una empresa extranjera se dio hace pocas horas con el debut de la cadena brasileña de bajo costo Smart Fit. Acaba de inaugurar un local de 1.160 metros cuadrados en el barrio de Congreso. Su cuota mensual va de los $799, en el caso de que quieran asociarse a una sola sede y los 999 pesos, para los que buscan ir a todos los complejos.

Para mitad de año esperan abrir una segunda unidad en Belgrano y quieren cerrar el año con al menos cinco gimnasios más en Argentina. Su plan, a mediano plazo, es alcanzar las cien sucursales y también planean ofrecer franquicias.

Smart Fit fue fundada por el brasileño Edgard Corona en 2009. Hoy la cadena low cost cuenta con más de 600 gimnasios a los que concurren casi 2 millones de miembros en nueve países de América Latina: Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, República Dominicana y Guatemala, indica el portal especializado Mercado Fitness.

En el mercado estiman que para montar un gimnasio con máquinas de última tecnología en un inmueble de unos 300 metros cuadrados hay que desembolsar un promedio de u$s140.000.

Por estos días, de la mano de inversores uruguayos, también está desembarcando In Out Electrofitness. Abrirán dos franquicias de entrenamiento personalizado con tecnología EMS (Electro Estimulación Muscular). La primera en Caballito y en marzo llegarán a Palermo Hollywood. Hace tres años abrieron en Montevideo y luego en Punta del Este y Carrasco.

En el ring

El entrenamiento de boxeo también tiene muchos adeptos. Pensando en captar a esos fanáticos, la cadena estadounidense 9Round -especializada en kickboxing y con más de 700 unidades en 16 países-, abrió su primera sede en Palermo. Esperan inaugurar cuatro sedes de entre 150 y 180 metros cuadrados este año.

En el mismo segmento compite la mexicana Hitbox, que en agosto del año pasado abrió su primera sede en Palermo.

Otra cadena que también se expande es la española Brooklyn Fitboxing, en la que participa el ex campeón mundial de boxeo Sergio "Maravilla" Martínez.

La empresa nacida en Madrid ya tiene 50 centros en siete países y ya cuenta con cuatro complejos en Capital Federal. Instalar un centro de unos 150 metros cuadrados totalmente equipado demanda cerca de u$s50.000.

"Veremos proliferar ûen su mayoría a través de franquicias, algunas de ellas extranjeras- modelos de gimnasios más pequeños y con precios por encima del promedio, que se especializan en actividades como boxeo, cycling, crossfit, funcional y ballet. Será un año de cambios, que abrirá oportunidades", concluye Vélez.