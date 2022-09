Un mendocino creó un álbum del Mundial Qatar2022 y lo vende con las 673 figuritas para completarlo

“Nunca tuve un álbum de figuritas, era muy caro comprar el álbum y todas las figuritas, se hacía difícil por la situación económica que había en mi casa”, cuenta Ezequiel Moreno, un joven mendocino de 22 años, que esta vez se dio gusto. Creó su propio álbum de figuritas del Mundial Qatar 2022 y lo vende a todo el país. A diferencia del álbum oficial de Panini, cuyas figuritas no se consiguen, este se vende en una caja con el álbum y todas las figuritas para completarlo, ninguna repetida.

Ezequiel nació y vivió siempre en Guaymallén, con su mamá que se dedica a los cortes de pelo canino, su papá, empleado de un supermercado y sus dos hermanos. Sabe de lo que es vivir bien, pero con lo justo. Por eso ideó un álbum que ya viene con todas figuritas autoadhesivas para completarlo. Tiene 19 páginas con los 32 equipos doble faz, cada selección tiene 18 jugadores y el escudo. Todo se vende en una caja que contiene el álbum, las 673 figuritas necesarias para completarlo y vienen en 134 sobres. Algunos tienen cinco figuritas, otros seis. Incluye las planillas para tachar las figuritas que llegan. Lo vende a $17.400 por Mercado Libre y por Facebook o se lo puede contactar por Instagram en @gfxargentina.

“Quiero que la gente pueda completar el álbum por eso lo vendo con todas las figuritas y no hay ninguna repetida. Porque debe ser feo comprar y que te toquen más repetidas de las que has pegado”, cuenta a BAE Negocios, mientras el viendo Zonda se siente de fondo.

El álbum incluye jugadores argentinos que no tiene Panini

Hay varias diferencias con el álbum oficial. “En el álbum de Panini los jugadores están posando, en el mío los jugadores están jugando. Sumé tres jugadores, el defensor Nicolás Tagliafico, defensor Lisandro Martínez y el delantero Paulo Dibala. Además entre los que compren el álbum sorteo la camiseta de Argentina, la pelota del Mundial, una réplica de la Copa del Mundo y llaveros temáticos. Lo pienso sortear en la fase del grupo del Mundial o si llegamos a una instancia que no quiero decir, en ese momento”, relata Ezequiel Moreno.

El primer álbum lo vendió en la ciudad de Mendoza, otros fueron a Neuquén, a la ciudad de San Rafael y ya comenzaron a llegarle pedidos desde Buenos Aires. Hace dos años que trabaja como diseñador gráfico, crear todo el pack mundialista le llevo dos semanas. Lo mantuvo en completo secreto, no se lo dijo a nadie. Hasta que lo tuvo listo y se lo mostró a sus padres. Ezequiel Moreno los va haciendo a pedido, ayer tenía tres, hoy le quedan dos. Pero en un día y medio puede tener listos más pedidos.

Ante la falta de figuritas, en Mendoza venden el álbum completo

Los planes de este mendocino son ambiciosos. “Pensaba hacer un álbum de la UEFA Champions League, pero está el mundial. Voy hacer un álbum de la Copa Libertadores y de torneos internacionales”, adelanta.

Cuenta desde la pandemia comenzó a trabajar en diseño gráfico en las redes sociales y ahí surgió la idea del álbum que comenzó a vender en agosto. Cuando se le pregunta si ya saldó la deuda pendiente de no haber tenido un álbum para llenar responde: “Sinceramente nunca le di importancia, al no haber tantas redes sociales no tenía esa visibilidad. Cuando eramos chicos, ninguno de mis amiguitos lo tenía. No había mucha internet ni celulares, era otra infancia. Era una infancia mejor obviamente, porque jugábamos todo el tiempo, no teníamos tanto el celular en la mano, sólo nos preocupaba jugar y salíamos mas a la calle”.