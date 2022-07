El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que es "consciente" de los "problemas macroeconómicos" que tiene la Argentina hoy en día y aseguró: "Le voy a poner el pecho a la inflación, a los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones dólares en el campo".

El mandatario brindó un discurso en el Museo del Bicentenario en el marco del lanzamiento del “Programa Federal Construir Ciencia” y no obvió la crisis económica mundial que repercute en el país en una semana en donde se disparó el dolar a más de $300. "Yo sé muy bien que los tiempos que han pasado fueron muy difíciles", admitió.

Alberto Fernández en la Cumbre del Mercosur.

En ese sentido, el Presidente remarcó que "no tenemos la misma realidad que teníamos un tiempo atrás", ya que "apareció una guerra que nos trastocó todo", entre ellos los valores de los alimentos, la energía y la inflación en todo el mundo.

Sin embargo, Fernández reconoció los logros de su gestión hasta ahora. "Le pusimos el pecho y lo superamos. Superamos la pandemia", recordó, e hizo hincapié en que la Argentina "sigue creciendo en un proyecto", en donde "toda la economía se desarrolla y la obra pública no para en ningún lado".

"Le voy a poner el pecho a la inflación, a los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones dólares en el campo", manifestó el jefe de Estado, haciendo referencia al "desafío" que es enfrentar la situación, pero que lo hará como con los "desafíos que superamos en el pasado".

Si bien es "consciente" de los problemas macroeconómicos, el mandatario aseguró a los argentinos que el Gobierno está "trabajando" para poder tener "la oportunidad de crecer con dignidad dándole el lugar a la tecnología y la educación", entre otras aristas.

"Los que me quieren torcer el brazo no me lo van a torcer porque cuento con el apoyo de cada una y uno de ustedes", finalizó.

Cumbre del Mercosur en Paraguay

El Presidente volvió de la Cumbre del Mercosur que se realizó este jueves en Paraguay, en donde tocó temas similares a los que se refirió en el Museo Bicentenario y reconoció que Argentina esta "convulsionada económicamente".

"Tenemos que estar más unidos que nunca, sino vamos a cometer el peor de los errores. Eso no quiere decir que no debamos discutir las asimetrías que padecen países como Uruguay y Paraguay, no me voy a hacer el distraído con eso. Tenemos que resolver todo lo que haya que resolver, pero debemos hacerlo como socios", señaló Fernández.